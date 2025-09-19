Volles Haus gegen Rostock. – Foto: Björn Kaisen

Heimspiel von RWE gegen Hansa Rostock ist ausverkauft Schon zum dritten Mal in dieser Drittliga-Saison ein volles Stadion: Die RWE-Partie am Samstag werden 19.000 Zuschauer sehen. Verlinkte Inhalte 3. Liga F.C. Hansa RW Essen

Am Samstag, 20. September, 14 Uhr, steht für Rot-Weiss Essen das vierte Heimspiel in der aktuellen Saison 2025/26 in der 3. Liga an – und der Verein kann nun zum dritten Mal „ausverkauft“ melden. Alle Tickets für den Heimbereich und den Gästebereich sind vergriffen, der Ticketvorverkauf ist beendet und das Stadion an der Hafenstraße wird mit 19.000 Zuschauern ausverkauft sein.

Morgen, 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen RW Essen F.C. Hansa Rostock F.C. Hansa 14:00 live PUSH Zuvor gegen den TSV 1860 München (1:1, 1. Spieltag) und Alemannia Aachen (2:3, 4. Spieltag) war das Stadion mit 19.300 Zuschauern ausverkauft, nun gegen Rostock wird es aber auf der Gottschalk-Tribüne einen größeren Pufferbereich geben. Daher beträgt das maximale Fassungsvermögen 19.000.