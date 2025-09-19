Heimspiel von RWE gegen Hansa Rostock ist ausverkauft

Am Samstag, 20. September, 14 Uhr, steht für Rot-Weiss Essen das vierte Heimspiel in der aktuellen Saison 2025/26 in der 3. Liga an – und der Verein kann nun zum dritten Mal „ausverkauft“ melden. Alle Tickets für den Heimbereich und den Gästebereich sind vergriffen, der Ticketvorverkauf ist beendet und das Stadion an der Hafenstraße wird mit 19.000 Zuschauern ausverkauft sein.
Zuvor gegen den TSV 1860 München (1:1, 1. Spieltag) und Alemannia Aachen (2:3, 4. Spieltag) war das Stadion mit 19.300 Zuschauern ausverkauft, nun gegen Rostock wird es aber auf der Gottschalk-Tribüne einen größeren Pufferbereich geben. Daher beträgt das maximale Fassungsvermögen 19.000.
Am vergangenen Mittwochabend zum Heimspiel gegen den VfL Osnabrück (1:1, 6. Spieltag) waren 18.047 Zuschauer an die Hafenstraße gekommen. Der Zuschauerschnitt der laufenden Saison in der 3. Liga liegt demnach bei 18.912 (insgesamt in vier Heimspielen: 75.647). Das Heimspiel in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund (0:1) war zudem ausverkauft.