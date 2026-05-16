Heimspiel um 15 Uhr: Ippensen/Wohnste jagt den Klassenerhalt

– Foto: Lennart Blömer

Die SV Ippensen/Wohnste empfängt am Sonntag den TSV Fischerhude-Quelkhorn auf eigenem Rasen. Die Partie wird um 15 Uhr in Wohnste angepfiffen. Darum freut sich SV-Trainer auf das Spiel.

Zuletzt konnte die SV dem HSC II mit einem 4:4-Remis Punkte klauen. Gegen Ritterhude gelang ihnen davor ein sicherer 3:0-Sieg. Damit belegen sie aktuell Platz 9 der Bezirksligatabelle.

„Ich freue mich sehr auf die Partie. Die Jungs sind momentan gut drauf und das merkt man sowohl im Training als auch in den Spielen“, so Ippensen/Wohnstes Trainer Timo Peters vor dem anstehenden Spiel.

SV will sich mit Sieg und Klassenerhalt doppelt belohnen

„Die Jungs haben sich trotz der schlechten Hinrunde viel erarbeitet. Vor ein paar Wochen haben wir uns die Tabelle angeschaut, da waren wir noch Abstiegskandidat. Jetzt haben wir alles selbst in der Hand und können uns am Wochenende gleich doppelt belohnen: mit einem Sieg und dem Klassenerhalt“, so der Coach weiter, der mit großen Erwartungen in die Partie gegen den TSV geht.

Fischerhude-Quelkhorn bringt nicht so viel Schwung aus den vorherigen Spielen mit. Auswärts gegen Hülsen verloren sie mit 0:4, gegen den HSC II mussten sie sogar eine bittere 0:8-Niederlage hinnehmen. Zurzeit belegt der TSV Platz 13 der Tabelle. Ob Ippensen/Wohnste den Heimvorteil nutzen kann, wird sich am Sonntag auf Wohnster Rasen zeigen.