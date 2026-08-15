Heimspiel-Serie gerissen: Elstorf kassiert Lehrstunde von A/O

Nach einem Jahr ohne Heim-Pflichtspiel-Pleite kassiert der TSV Elstorf gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf eine kleine Lehrstunde. Während die Kicker von der Schützenstraße unsanft die Landesliga-Qualität zu spüren bekamen, feiert die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen den ersten Saisonsieg.
Die Ahlerstedter begannen dominant, ohne dabei zunächst gefährlich zu werden. Schließlich war es ein Fernschuss von Janosch Lüders, der TSV-Keeper Dennis Bock zu einer Glanztat zwang. Allerdings bekamen seinen Vorderleute das Spielgerät nicht aus der Gefahrenzone befördert, sodass Kevin Müller dankend abstaubte (20.). Daraufhin verloren die Elstorfer den Zugriff auf die Begegnung und gewährten ihren Gästen mehr Freiräume. Jason Marahrens nutzte das, um mit einem Linksschuss aus der zweiten Reihe zu erhören (24.).
Nach dem Seitenwechsel war der Aufsteiger zwar bemüht, den Fuß in die Tür zu bekommen. Stattdessen verloren die Hausherren das Spielgerät an der Mittellinie und A/O spielte blitzschnell durch. Schließlich vollstreckte Torjäger Lüders zum 3:0 und verpasste dem TSV den entscheidenden Nackenschlag (52.). Daraufhin gelang es der Spielvereinigung durch Len Behnke (69.) und Lüders (73.) nach zwei Eckbällen nachzulegen. In der Folge hätte die Niederlage Elstorfs sogar noch deutlicher ausfallen können.
Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Wir sind heute auf einen sehr guten Gegner getroffen, der sehr griffig und gierig war. Sie haben jeden Fehler gnadenlos bestraft, von denen wir aber auch sehr viele gemacht haben. Das war Landesliga-Fußball gegen Möchtegern-Landesliga-Fußball. In der Halbzeit haben wir Ideen entwickelt und kamen auch gut raus, in unsere Mini-Drangphase kassieren wir dann aber das dritte Tor. Es ärgert mich dann, dass wir noch zwei Treffer nach Standards kassieren. Wenn sie es dann noch konsequenter zu Ende spielen, hätten sie auch noch zwei Tore mehr schießen können. Am Ende geht der Sieg absolut in Ordnung. Wir haben vor der Saison gesagt, dass wir nicht viel Lehrgeld zahlen wollen – dass es nicht mehr reicht, nicht jeden Moment voll und klar zu spielen.“
Der erste Dreier ist unter Dach und Fach! Kurz vor der Pause holten die Scharmbecker zum Doppelschlag aus, als die Gäste einen hohen Ballgewinn für sich verzeichneten. Sascha Damm setzte schnell Simon-Martin Meyer ins Szene, der nach zwei kurzen Wacklern zielgenau mit einem Linksschuss ins Eck vollstreckte (37.). Nur sieben Zeigerumdrehungen später legten die SG nach, als Moritz-Leon Wagener Mitspieler Felix Zabiensky in die rechte Halbspur schickte. Letzterer vollstreckte wuchtig zur 2:0-Pausenführung ins Eck (44.).
Nach dem Seitenwechsel zogen sich die Scharmbecker ein wenig zurück. Kevin Kreth feuerte aus der Distanz in Richtung Kasten, Tim Klowat stand goldrichtig und vollstreckte im Zentrum (50.). Als Marvin Pannhorst das Leder zum Ausgleich über die Linie drückte, drohte die Begegnung aus SPA-Sicht zu kippen. Stattdessen führte Marvin Schulga einen Freistoß schnell aus und erzielte aus diesem ruhenden Ball den 3:2-Siegtreffer (73.). Dieser hatte auch deswegen Bestand, weil Torhüter Brian Mehm einen Elfmeter von Klowat parierte (77.).