Heimspiel-Serie gerissen: Elstorf kassiert Lehrstunde von A/O

– Foto: Felix Schlikis

Die Ahlerstedter begannen dominant, ohne dabei zunächst gefährlich zu werden. Schließlich war es ein Fernschuss von Janosch Lüders, der TSV-Keeper Dennis Bock zu einer Glanztat zwang. Allerdings bekamen seinen Vorderleute das Spielgerät nicht aus der Gefahrenzone befördert, sodass Kevin Müller dankend abstaubte (20.). Daraufhin verloren die Elstorfer den Zugriff auf die Begegnung und gewährten ihren Gästen mehr Freiräume. Jason Marahrens nutzte das, um mit einem Linksschuss aus der zweiten Reihe zu erhören (24.).

Nach dem Seitenwechsel war der Aufsteiger zwar bemüht, den Fuß in die Tür zu bekommen. Stattdessen verloren die Hausherren das Spielgerät an der Mittellinie und A/O spielte blitzschnell durch. Schließlich vollstreckte Torjäger Lüders zum 3:0 und verpasste dem TSV den entscheidenden Nackenschlag (52.). Daraufhin gelang es der Spielvereinigung durch Len Behnke (69.) und Lüders (73.) nach zwei Eckbällen nachzulegen. In der Folge hätte die Niederlage Elstorfs sogar noch deutlicher ausfallen können.

Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Wir sind heute auf einen sehr guten Gegner getroffen, der sehr griffig und gierig war. Sie haben jeden Fehler gnadenlos bestraft, von denen wir aber auch sehr viele gemacht haben. Das war Landesliga-Fußball gegen Möchtegern-Landesliga-Fußball. In der Halbzeit haben wir Ideen entwickelt und kamen auch gut raus, in unsere Mini-Drangphase kassieren wir dann aber das dritte Tor. Es ärgert mich dann, dass wir noch zwei Treffer nach Standards kassieren. Wenn sie es dann noch konsequenter zu Ende spielen, hätten sie auch noch zwei Tore mehr schießen können. Am Ende geht der Sieg absolut in Ordnung. Wir haben vor der Saison gesagt, dass wir nicht viel Lehrgeld zahlen wollen – dass es nicht mehr reicht, nicht jeden Moment voll und klar zu spielen.“