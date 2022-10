Heimspiel ohne Biss – Niederlage gegen Dornstadt

Der Gast war in allen Belangen immer einen Schritt schneller oder war im Kopf klarer als die Heimelf. So war es nicht verwunderlich, dass dem Führungstreffer der Gäste einer Kette von Passivität und Schläfrigkeit voran ging und der Dornstadter Stürmer ohne Gegenwehr den Ball nur noch über die Linie köpfen musste. Das 2:0 war ein Spiegelbild zum ersten Tor. Mit Begleitschutz konnte erneut der Gästeangreifer durch den Albecker Strafraum spazieren und ungehindert zum 2:0 einschieben. Kurz vor dem Halbzeitpfiff ein kleines Aufbäumen der Heimelf, Emre Ertürk verkürzte auf 2:1.

Wer nun dachte, das war der Startschuss für eine engagierte 2. Halbzeit, der wurde an diesem Tag enttäuscht. Es änderte sich wenig im 2. Abschnitt. Dornstadt war immer den nötigen Schritt schneller und drückte auf den 3. Treffer. Albeck versuchte zwar, über Standards das Spiel zu drehen, was an diesem Tage einfach zu wenig war. Am Ende war Albeck zwar bemüht, aber Dornstadt setzte den Schlusspunkt, indem sie kurz vor Schluss einen Konter sauber zum 3:1 Endstand zu Ende gespielt haben. Eine völlig verdiente Heimniederlage, die es nun gilt, im nächsten Spiel wieder gerade zu bügeln.