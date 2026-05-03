Heimspiel nach Auswärtsserie

– Foto: Britta Olschewski

Nach einer Serie von vier Auswärtsspielen steht für den VfL Bückeburg wieder ein Heimspiel an. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der Tabellendritte den TuS Leese 1912, der im Tabellenmittelfeld angesiedelt ist, aber noch Anschluss nach oben sucht.

Gleichzeitig verweist Evers auf die eigene Ausgangslage. Bückeburg liegt mit 50 Punkten auf Rang drei, Leese folgt mit 38 Zählern auf Platz sieben. Nach zuletzt vier Auswärtspartien sieht der Co-Trainer zudem einen Vorteil im Heimrecht: „Aber die Jungs sind gut drauf und wir haben nach vier Auswärtsspielen endlich mal wieder Heimrecht, entsprechend wollen wir unseren Zuschauern einen Sieg liefern.“

Entsprechend vorsichtig fällt die Einschätzung von Co-Trainer Michael Evers aus: „Wir erwarten einen starken TuS Leese, der uns sicherlich alles abverlangen wird und tabellarisch sicherlich noch etwas nach oben schielt.“

Die jüngsten Ergebnisse sprechen für beide Teams: Bückeburg gewann beim Schlusslicht FC Gessel-Leerssen mit 2:1, Leese setzte sich gegen SV Heiligenfelde mit 3:1 durch.

So trifft ein formstarker Gastgeber auf einen Gegner, der sich noch nach oben orientiert – eine Konstellation, die ein intensives Spiel erwarten lässt.