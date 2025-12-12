Heimspiel-Jahresabschluss gegen Düsseldorf

Die Hinrunde der Zweitliga-Saison 2025/2026 ist fast abgeschlossen – an diesem Wochenende steht für die SV Elversberg bereits das letzte Heimspiel in diesem Kalenderjahr auf dem Plan. Dabei empfängt das Team von Trainer Vincent Wagner am Sonntag, 14. Dezember, Fortuna Düsseldorf an der Kaiserlinde. Die Partie wird um 13.30 Uhr in der URSAPHARM-Arena angepfiffen.

„Wir freuen uns sehr auf das Heimspiel – wir wollen versuchen, zuhause ungeschlagen zu bleiben, wissen aber auch, dass mit Fortuna Düsseldorf ein Gegner auf uns zukommt, der im Sommer nicht umsonst als Aufstiegsfavorit gehandelt wurde“, sagt Vincent Wagner. Auch wenn Düsseldorf nach 15 Spieltagen kurz vor den Abstiegsrängen auf Tabellenrang 15 liegt, weiß der SVE-Trainer die Situation losgelöst von den Zahlen einzuordnen. „Düsseldorf war nach dem Trainerwechsel in vielen Spielen die bessere Mannschaft. Gerade in den letzten Partien hat man gesehen, dass sie auch Pech hatten. Demzufolge ist es ein schwerer Gegner, der auf uns zukommt. Das wissen unsere Jungs auch.“