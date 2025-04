Heimspiel in Eberspoint: FCVE will gegen Aufhausen wieder punkten

Nach der Pleite am vergangenen Sonntag in Geratskirchen (0:1) steht für die Vilstallöwen bereits heute Abend um 19:00 Uhr die nächste Partie an: In Eberspoint im altehrwürdigen "Sepp-Oswald-Stadion" wollen Langmeier und Co. gegen den Tabellenletzten aus Aufhausen wieder zurück in die Erfolgsspur.

Gegen den SCA ist für die Vilstallöwen aber Vorsicht die oberste Devise: Die grün-weißen haben trotz Tabellenplatz 14 den Kampf im Abstiegskampf noch nicht aufgegeben, was auch die vergangenen Ergebnisse zeigen. Durch den 2:1 Überraschungssieg gegen den Aufstiegsaspiranten Falkenberg sind Freymadl und Co. zumindest wieder auf Schlagdistanz zu den Relegationsplätzen. Außerdem konnte man sich mit Patrick Sudol in der Winterpause nochmal in der Offensive verstärken.