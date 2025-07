Heimspiel in Eberspoint: FCVE will gegen Aufhausen punkten

Der SC Aufhausen fährt nach dem 3:0 Auftaktsieg mit ordentlich Rückenwind nach Eberspoint. Der FCVE will nach der Niederlage in Landau schnell in die Erfolgsspur. Dazu braucht es aber laut FCVE-Coach Kirschner unter anderem eine stabilere Defensive. – Foto: Thomas Martner

Das erste Heimspiel der Saison steht für die Vilstallöwen an: In Eberspoint trifft man am Samstagabend (18:00 Uhr) auf dem SC Aufhausen, welcher mit einem deutlichen 3:0 Heimsieg gegen Ulbering einen sehr guten Saisonstart hingelegt hat und somit mit ordentlich Rückenwind die Auswärtsfahrt zu den Vilstallöwen antritt. Velden-Eberspoint hingegen will die Auftaktniederlage gegen Landau (1:3) wett machen.

Sa., 02.08.2025, 18:00 Uhr FC Velden-Eberspoint FCVE 2023 SC Aufhausen Aufhausen 18:00 PUSH Löwencoach Andreas Kirschner analysierte die Auftaktniederlage recht nüchtern: "Nach der unnötigen und sehr unglücklichen Auftaktniederlage heißt es für uns aus den Fehlern zu lernen und die Defensive auf Vordermann zu bringen. Wir müssen konsequenter und aggressiver verteidigen. Die Zweikampfführung und die Defensivarbeit ließ in der ersten Hälfte zu wünschen übrig und so konnte der Gegner viel zu einfach seine Tore erzielen."

Das letzte Aufeinandertreffen in Eberspoint ist nicht lange her: Im April siegte der FCVE klar mit 3:1. Feicht und Co. wurden damals als Tabellenletzter schon als Abstiegskandidat Nr. 1 deklariert. Der SCA bewies sich aber als absolutes "Stehaufmännchen" und konnte am Ende die Liga wie schon im Vorjahr über die Relegation halten.

Im April gastierte zuletzt der SCA in Eberspoint. Damals siegten die Vilstallöwen souverän mit 3:1. Am Samstag erwartet man im Lager der Vilstallöwen einen deutlich stärkeren Gegner. – Foto: Thomas Martner