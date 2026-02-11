Heimspiel im Vogelgesang: Optik Rathenow fordert Sparta Lichtenberg

– Foto: Michel Grabowski

In der heimischen Kulisse des Stadions am Vogelgesang geht es für die Mannschaft von Trainer Ingo Kahlisch um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Nach einer intensiven Wintervorbereitung inklusive Trainingslager in der Türkei und mehreren personellen Veränderungen will der Tabellendreizehnte den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herstellen. Der Gegner aus Lichtenberg reist mit einem knappen Vorsprung von nur einem Punkt an, was die Bedeutung dieser Begegnung für beide Seiten unterstreicht.

Die Ausgangslage in der Tabelle

Der FSV Optik Rathenow belegt nach 16 absolvierten Partien mit 19 Punkten den 13. Tabellenplatz in der NOFV-Oberliga Nord. Die Bilanz der bisherigen Saison weist fünf Siege, vier Unentschieden und sieben Niederlagen aus, bei einem Torverhältnis von 24:31. Der Gast vom SV Sparta Lichtenberg steht mit 20 Punkten auf dem zehnten Rang. Die Tabellensituation im unteren Drittel der Liga ist äußerst eng: Zwischen Platz 8 und Platz 13 liegt lediglich ein einziger Punkt Differenz, sodass jeder Erfolg am kommenden Spieltag signifikante Verschiebungen zur Folge haben kann.

Der Winterfahrplan und personelle Wechsel

Die Vorbereitung auf die Rückrunde gestaltete sich für die Rathenower intensiv. Neben einem Trainingslager in Antalya wurden zahlreiche Testspiele angesetzt, unter anderem gegen den Regionalligisten BFC Dynamo und die VSG Altglienicke. Personell hat sich das Gesicht der Mannschaft verändert. Mit Ousmane Sannoh, Eric Preljevic, Ali Ihsan Keles, Wayon Sezan Houenou und Joshua Ryan Tipton verstärken fünf Neuzugänge den Kader. Demgegenüber stehen die Abgänge von Tom Sebastian und Enes Gök. Die Integration der neuen Kräfte stand im Fokus der letzten Trainingseinheiten, um die nötige Stabilität für die verbleibenden Saisonspiele zu finden.

Das Duell im Stadion am Vogelgesang

Die Begegnung findet am Samstag, 14. Februar 2026, statt. Der Anstoß im Stadion am Vogelgesang ist für 14 Uhr angesetzt. In der Hinrunde musste sich das Team von Optik Rathenow den Berlinern noch deutlich mit 0:4 geschlagen geben. Nun strebt die Elf von Ingo Kahlisch vor eigenem Publikum eine Revanche an. Die Rathenower hoffen, durch die Heimstärke und die neu gewonnene Tiefe im Kader auf einen erfolgreichen Start in das Fußballjahr 2026.

Generalprobe am heutigen Mittwochabend

Der FSV Optik Rathenow absolviert am morgigen Donnerstag ein kurzfristig angesetztes Testspiel. Um 18.30 Uhr geht es im Heimspiel gegen den Brandenburger SC Süd 05 aus der Brandenburgliga. Es ist die Generalprobe für das Match gegen Sparta Lichtenberg.