Heimspiel im #StadionamBrett

5. Spieltag der B-Klasse PS/ZW Ost, zu Gast in Erlenbrunn der FC Fischbach! Der Gast aus dem Dahner Tal ist mit zwei Siegen in die Saison gestartet, mussten jedoch danach auch zwei Niederlagen einstecken. In der Tabelle bedeutet dies Platz 8 mit 6 Punkten und einem Torverhältnis von 7:8. Mit zwei Treffern ist Dennis Loke bisher der treffsicherste Spieler im Team. Die Gäste, mit der Zielsetzung um Platz sechs mitzuspielen, müssen weiter punkten um den Anschluss nicht zu verlieren. Ähnlich sieht es auch beim SVE aus, nach bisher mageren vier Punkten aus den ersten Begegnungen muss nun dreifach gepunktet werden. Die Zielsetzung ist klar und die Mannschaft bereit, das notwendige zu tun. Die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende Begegnung freuen. In der letzten Saison trennten sich beide Mannschaften in Fischbach mit 1:1-Unentschieden und in Erlenbrunn gab es einen knappen 4:3-Erfolg für den SVE.