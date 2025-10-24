 2025-10-15T11:43:40.576Z

Spielbericht
Foto: Julian Gehlken

Heimspiel-Herausforderung: Zeven und Nordheide vor schweren Partien

Kreisliga Rotenburg in der Vorschau

Der nächste Spieltag der Kreisliga verspricht Spannung. Der FC Nordheide und der TuS Zeven treten vor heimischem Publikum an. Die Nordheider wollen ihre Siegesserie fortsetzen, während Zeven sich in der Tabelle weiter nach oben kämpfen will.

Der zwölfte Spieltag in der Kreisliga steht an. Die Mannschaften des TuS Zeven und des FC Nordheide brauchen sich dieses Mal nicht auf die Reise zu machen, denn für sie steht an diesem Sonntag ein Heimspiel an. Während Nordheide in Hamersen den FC Walsede empfängt, gastiert die SG Fintau im Zevener Ahe-Stadion. Beide Partien werden aufgrund der Umstellung auf Winterzeit bereits um 14 Uhr angepfiffen.

Nach dem Sieg gegen Scheeßel soll die Erfolgsserie fortgesetzt werden

Nachdem die Nordheider am vergangenen Wochenende mit einem überraschenden Auswärtssieg glänzten, obwohl sie gegen den starken Gegner SV Rot-Weiß Scheeßel nicht die stärkere Mannschaft auf dem Rasen waren, wollen sie ihre Siegesserie auf eigenem Platz fortsetzen. Immerhin ist der FC Nordheide bereits auf dem achten Tabellenplatz angekommen, will unbedingt weiter Anschluss zum Mittelfeld der Tabelle halten.

Nordheides Mannschaft stellt sich auf eine raue Partie gegen Walsede ein

„Wir sind momentan gut drauf und im richtigen Fahrwasser angekommen. Gegen den FC Walsede wollen wir jetzt natürlich die nächsten drei Punkte einfahren. Es wird aber nicht einfacher als gegen Rot-Weiß Scheeßel. Wichtig ist, dass wir weiter Abstand zu den Abstiegsplätzen bekommen. Walsede ist offensiv stark. Da müssen wir gegenhalten“, so Nordheides Team-Betreuer Thosten Holst zur ZEVENER ZEITUNG.

Er fügt hinzu: „Ich denke, es wird eine raue Partie auf unserem Platz gegen Walsede.“

Zeven mahnt zur Vorsicht und will den Gegner nicht unterschätzen

Ein ähnlich schweres Spiel sieht Zevens Trainer Sören Haß auf sich und seine Mannschaft zukommen, und auch die Zevener wollen sich vor heimischem Publikum im Ahe-Stadion weitere drei Punkte sichern. Der TuS belegt aktuell Platz sechs, nur einen Punkt hinter der FSV Hesedorf/Nartum und dem SV Rot-Weiß Scheeßel. Mit einem Heimsieg könnte sich das Team weiter oben festbeißen.

„Nach unserem verdienten Sieg gegen den TSV Byhusen möchten wir gegen die SG Fintau nachlegen. Dabei dürfen wir uns aber nicht von der Tabelle blenden lassen. Fintau ist aktuell zwar Letzter, ist aber in vielen Spielen unter Wert geschlagen worden und unser Pokalspiel gegen sie war denkbar knapp. Die drei Punkte werden wir nur mit 100 Prozent Leidenschaft und Aufmerksamkeit holen können“, so Coach Sören Haß im Vorfeld der Partie.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
TuS Zeven
TuS ZevenZeven
SG Fintau
SG FintauSG Fintau
14:00

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Byhusen
TSV ByhusenByhusen
TuS Hemslingen-Söhlingen
TuS Hemslingen-SöhlingenHemslingen
14:00

Heute, 20:00 Uhr
TSV Bevern
TSV BevernBevern
SG Unterstedt
SG UnterstedtUnterstedt II
20:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Alfstedt/Ebersdorf
FC Alfstedt/EbersdorfAlfst./Ebers
SV RW Scheeßel
SV RW ScheeßelRW Scheeßel
14:00

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
FC Nordheide
FC NordheideFC Nordheide
FC Walsede
FC WalsedeWalsede
14:00

Heute, 19:30 Uhr
FSV Hesedorf/Nartum
FSV Hesedorf/NartumHesedorf/Na.
FC Wörpetal
FC WörpetalFC Wörpetal
19:30

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
Bremervörder SC
Bremervörder SCBremervörde
MTV Hesedorf
MTV HesedorfHesedorf
14:00

Zevener Zeitung/Wenzel