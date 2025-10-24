Heimspiel-Herausforderung: Zeven und Nordheide vor schweren Partien

Der nächste Spieltag der Kreisliga verspricht Spannung. Der FC Nordheide und der TuS Zeven treten vor heimischem Publikum an. Die Nordheider wollen ihre Siegesserie fortsetzen, während Zeven sich in der Tabelle weiter nach oben kämpfen will.

Der zwölfte Spieltag in der Kreisliga steht an. Die Mannschaften des TuS Zeven und des FC Nordheide brauchen sich dieses Mal nicht auf die Reise zu machen, denn für sie steht an diesem Sonntag ein Heimspiel an. Während Nordheide in Hamersen den FC Walsede empfängt, gastiert die SG Fintau im Zevener Ahe-Stadion. Beide Partien werden aufgrund der Umstellung auf Winterzeit bereits um 14 Uhr angepfiffen.

Nachdem die Nordheider am vergangenen Wochenende mit einem überraschenden Auswärtssieg glänzten, obwohl sie gegen den starken Gegner SV Rot-Weiß Scheeßel nicht die stärkere Mannschaft auf dem Rasen waren, wollen sie ihre Siegesserie auf eigenem Platz fortsetzen. Immerhin ist der FC Nordheide bereits auf dem achten Tabellenplatz angekommen, will unbedingt weiter Anschluss zum Mittelfeld der Tabelle halten.

„Wir sind momentan gut drauf und im richtigen Fahrwasser angekommen. Gegen den FC Walsede wollen wir jetzt natürlich die nächsten drei Punkte einfahren. Es wird aber nicht einfacher als gegen Rot-Weiß Scheeßel. Wichtig ist, dass wir weiter Abstand zu den Abstiegsplätzen bekommen. Walsede ist offensiv stark. Da müssen wir gegenhalten“, so Nordheides Team-Betreuer Thosten Holst zur ZEVENER ZEITUNG.

Er fügt hinzu: „Ich denke, es wird eine raue Partie auf unserem Platz gegen Walsede.“

Zeven mahnt zur Vorsicht und will den Gegner nicht unterschätzen

Ein ähnlich schweres Spiel sieht Zevens Trainer Sören Haß auf sich und seine Mannschaft zukommen, und auch die Zevener wollen sich vor heimischem Publikum im Ahe-Stadion weitere drei Punkte sichern. Der TuS belegt aktuell Platz sechs, nur einen Punkt hinter der FSV Hesedorf/Nartum und dem SV Rot-Weiß Scheeßel. Mit einem Heimsieg könnte sich das Team weiter oben festbeißen.