Heimspiel – GSV Moers zu Gast in der KrayArena

Am kommenden Spieltag geht es in der KrayArena für den FC gegen den direkten Konkurrenten, GSV Moers, der am vergangenen Spieltag durch einen 3:1-Sieg gegen VfB Speldorf in der Tabelle am Team von Marcel Poelman vorbeizog. Der GSV startete mehr als gut in die Saison; nach sechs Spielen standen vier Siege und zwei Unentschieden zu Buche. Doch eine Negativserie von fünf Niederlagen in Folge sorgte dafür, dass man sich in den unteren Tabellenregionen einfand. Zur Zeit hat Moers drei Punkte Vorsprung auf die Krayer Mannschaft, die am Sonntag mit einem Sieg gleich ziehen kann und sich dazu mit einem Dreier für die 0:1 Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren will.

Doch dazu bedarf es einer besseren Leistung, als im letzten Spiel in Rellinghausen. Voller Einsatzwille, gepaart mit dem nötigen Maß an Aggressivität, sowie gute Offensivaktionen und eine stabile Defensive werden vonnöten sein, will man gegen Moers den nächsten Dreier einfahren. Hierbei wird Abwehrchef Semih Köse jedoch nicht helfen können. Er fehlt gelb-rot gesperrt. Ob ansonsten der komplette Kader zur Verfügung steht, wird sich nach dem Abschlusstraining entscheiden.