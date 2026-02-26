Heimspiel gegen VfB Oldenburg abgesagt

Durchnässter Rasen verhindert Austragung

Trotz verbesserter Wetterbedingungen bleibt der Untergrund stark durchnässt. Eine Durchführung des Spiels würde den Rasen erheblich beschädigen und die Austragung der kommenden Heimspiele gefährden. Nach sorgfältiger Abwägung fiel daher die Entscheidung, die Begegnung abzusagen.

Schutz des Platzes und faire Bedingungen im Fokus

Mit der Maßnahme verfolgt der Verein das Ziel, den Platz langfristig zu schützen und gleichzeitig faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten. Ein Spiel auf dem aktuellen Untergrund würde nicht nur das Verletzungsrisiko erhöhen, sondern auch die sportliche Aussagekraft der Partie beeinträchtigen.