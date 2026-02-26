Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Heimspiel gegen VfB Oldenburg abgesagt
Unbespielbarer Rasen zwingt FSV Schöningen zur erneuten Spielabsage
Der FSV Schöningen muss den geplanten Rückrundenauftakt verschieben. Die Partie am Samstag gegen den VfB Oldenburg wurde abgesagt, da der Platz im Elmstadion weiterhin nicht bespielbar ist.
Durchnässter Rasen verhindert Austragung
Trotz verbesserter Wetterbedingungen bleibt der Untergrund stark durchnässt. Eine Durchführung des Spiels würde den Rasen erheblich beschädigen und die Austragung der kommenden Heimspiele gefährden. Nach sorgfältiger Abwägung fiel daher die Entscheidung, die Begegnung abzusagen.
Schutz des Platzes und faire Bedingungen im Fokus
Mit der Maßnahme verfolgt der Verein das Ziel, den Platz langfristig zu schützen und gleichzeitig faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten. Ein Spiel auf dem aktuellen Untergrund würde nicht nur das Verletzungsrisiko erhöhen, sondern auch die sportliche Aussagekraft der Partie beeinträchtigen.
Der FSV Schöningen hofft nun auf stabilere Platzverhältnisse, um bald wieder vor heimischem Publikum in die Rückrunde starten zu können.