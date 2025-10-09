Heimspiel gegen SG Dahlem-Schmidtheim

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Und am Sonntag kommt die SG Dahlem/Schmidtheim in die Kloska-Arena. Die Mannschaft ist nach dem Abstieg unter Trainer Christian Hammes noch stärker geworden und hat die letzten Spiele (immerhin in Zülpich und im Pokal in Weilerswist) nicht zuletzt durch ihren überragenden Torhüter Yannick Schmitz für sich entscheiden können. Das wäre schon ein ganz dickes Brett, wenn wir komplett antreten können. In Anbetracht unserer Ausfälle muss man den Gästen (die am Mittwoch noch ein Nachholspiel haben) die Favoritenrolle zuschreiben.