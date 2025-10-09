 2025-10-02T08:44:29.515Z

Heimspiel gegen SG Dahlem-Schmidtheim

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929
SG Dahlem-Schmidtheim
Und am Sonntag kommt die SG Dahlem/Schmidtheim in die Kloska-Arena. Die Mannschaft ist nach dem Abstieg unter Trainer Christian Hammes noch stärker geworden und hat die letzten Spiele (immerhin in Zülpich und im Pokal in Weilerswist) nicht zuletzt durch ihren überragenden Torhüter Yannick Schmitz für sich entscheiden können. Das wäre schon ein ganz dickes Brett, wenn wir komplett antreten können. In Anbetracht unserer Ausfälle muss man den Gästen (die am Mittwoch noch ein Nachholspiel haben) die Favoritenrolle zuschreiben.

