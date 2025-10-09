Heimspiel gegen SG Dahlem-Schmidtheim

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Und am Sonntag kommt die 2.Mannschaft der SG Dahlem/Schmidtheim in die Kloska-Arena. Der Aufsteiger hat sich im Mittelfeld der Tabelle etabliert, wir (noch) nicht, dazu müssten wir am Sonntag punkten. Das wird schwer genug.