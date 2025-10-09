 2025-10-02T08:44:29.515Z

Spielbericht

Heimspiel gegen SG Dahlem-Schmidtheim

KL B2 Euskirchen
Nierfeld II
SG Dahlem II
So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929Nierfeld II
SG Dahlem-Schmidtheim
SG Dahlem-SchmidtheimSG Dahlem II
13:00

Und am Sonntag kommt die 2.Mannschaft der SG Dahlem/Schmidtheim in die Kloska-Arena. Der Aufsteiger hat sich im Mittelfeld der Tabelle etabliert, wir (noch) nicht, dazu müssten wir am Sonntag punkten. Das wird schwer genug.

Aufrufe: 09.10.2025, 16:51 Uhr
Reiner GerhardsAutor