Heimspiel gegen Miesbach – Sportbund bereit für den „nächsten Schritt"

Der Sportbund Rosenheim wartet weiter auf die ersten Punkte in der Bezirksliga Ost. Am Samstag um 14 Uhr wird der SV Miesbach zu Gast sein. Auf den SBR wartet also der nächste harte Brocken, dennoch sollen die ersten Punkte am dritten Spieltag gesammelt werden.

Der SV Miesbach spielte in der vergangenen Saison als Aufsteiger eine gute Runde. Am Ende landete die Mannschaft von Hans-Werner Grünwald auf einem starken sechsten Platz. Mit einem 3:1-Auswärtserfolg in Peterskirchen ist auch der Start in die laufende Saison geglückt. Zuletzt musste man sich allerdings dem FC Aschheim mit 1:4 geschlagen geben.

Besonders die Sportbund-Defensive steht vor einer großen Aufgabe. Mit Josef Sontheim hat Miesbach einen echten Torjäger in ihren Reihen. Sontheim krönte sich in der vergangenen Bezirksligasaison zum Toptorschützen der Liga. Sontheim erzielte 30 Treffer in 25 Spielen. Auch an den ersten beiden Spieltag der neuen Saison war der Stürmer bereits erfolgreich.

Die Rosenheimer wissen, was auf sie zukommt und wollen im heimischen Josef-März-Stadion punkten. In der Aufstiegssaison war der Platz an der Pürstlingstraße eine Festung. Der Sportbund verlor nur ein einziges Heimspiel gegen den TSV Buchbach II.

SBR will die ersten Punkte in der Bezirksliga sammeln

Die Mannschaft von Patrick Zimpfer weiß also, wie es geht und will das auch in der Bezirskliga beweisen. Nach der unglücklichen Auftaktniederlage gegen den TSV Zorneding, verlor der Sportbund zuletzt deutlich in Töging. Gegen den SV Miesbach wagen die Grün-Weißen den nächsten Anlauf.

„Wir haben ein schweres Spiel vor uns. Einen unangenehmen Gegner“, weiß auch SBR-Trainer Zimpfer. Hinzukommt, dass der SBR von Personalsorgen geplagt auf den ein oder anderen Leistungsträger verzichten muss. „Die Vorzeichen könnten mal wieder besser sein“, sagt Zimpfer.

Und dennoch glaubt der Trainer weiter an seine Mannschaft: „Ich weiß, dass wir alles reinwerfen werden. Trotz der zwei Niederlagen ist die Stimmung weiter gut. Wir sind uns alle der schweren Aufgabe Bezirksliga bewusst und wissen auch, dass wir noch Zeit benötigen. Morgen ist der nächste Schritt möglich“