Heimspiel gegen Lengdorf: SV Kranzberg kann im Kampf um die Kreisliga-Krone vorlegen

Thomas Kopp (l.) vom SV Kranzberg – Foto: Lehmann

Der SV Kranzberg empfängt am Freitag den FC Lengdorf. Es folgen die direkten Duelle gegen Finsing und Allershausen.

Die Kreisliga 2 biegt schön langsam auf die Zielgerade ein. Eine Zielgerade, die jede Menge Spannung verspricht. Drei Teams, zwei davon aus dem Landkreis, haben noch Chancen auf die Aufstiegsrelegation und die Meisterschaft – das gab’s schon lange nicht mehr in dieser Intensität. Mittendrin: die zweitplatzierten Fußballer des SV Kranzberg, die am Freitag (19.30 Uhr) den 22. Spieltag eröffnen werden.

Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass die Ampertaler ganz andere Probleme hatten. Im Sommer 2024 mussten die Kranzberger nach der regulären Spielzeit in die Relegation – allerdings nicht, um aufzusteigen, sondern um die Klasse zu halten. Mit einem knappen 2:1 gegen Nandlstadt gelang das auch. Danach führte Spielertrainer Dennis Hammerl seine Elf zu völlig neuen Höhenflügen, die nun im Titelkampf gipfeln. Es geht hin und her. Wetten könnte man aktuell auf keines der drei Teams aus Kranzberg, Allershausen oder Finsing abschließen. „Das sind doch die Spiele, um die es geht“, sagt Dennis Hammerl. „Und es ist allemal besser, als um die Goldene Ananas zu spielen.“

Beim SVK kommen nun die Wochen der Wahrheit: Heute ist der FC Lengdorf zu Gast, danach trifft man noch sowohl auf Finsing als auch auf Allershausen. Also ist die Rechnung angesichts der Ein-Punkt-Abstände innerhalb des Trios ganz einfach: Gewinnt Kranzberg die nächsten drei Partien, wäre nicht nur Rang zwei sicher, dann wäre auch die Meisterschaft in Reichweite. Doch Hammerl schaut nur „von Spiel zu Spiel.“ Nicht ohne Grund: Der SVK hatte heuer schon einen Durchhänger. „Das war’s aber hoffentlich“, hofft der Coach auf einen positiven Endspurt.

Freitags-Gegner Lengdorf bezeichnet Hammer als „spielerisch starke Mannschaft“. Was nicht zuletzt an ihren drei Angreifern Georg Reiter, Florian Spielberger und Maximilian Mayer liegt. „Und sie haben sich zuletzt noch mal selbst in Bedrängnis gebracht, müssen ebenfalls punkten.“

Gut, dass der Kranzberger Kader aktuell nicht von schlimmeren Verletzungen betroffen ist und außerdem Stürmer Thomas Kopp rechtzeitig zurück zu alter Stärke gefunden hat. Acht Buden gelangen ihm in den vergangenen vier Spielen, zudem ist er mit 14 Toren der beste Angreifer des Landkreises. Nur Maximilian Bauer (SC Moosen) mit seinen 27 Treffern liegt in der Liga vor ihm.

Und nicht zu vergessen: Thomas Kopp war es, der in der Relegation 2024 den Sieg gegen Nandlstadt rettete. Nicht die schlechteste Expertise in einer solchen Saisonphase.