Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Heimspiel gegen Hüttlingen: Attackiert Bettringen Dorfmerkingen noch?
Bezirksliga Ostwürttemberg: Die Übersicht des Nachholspiels
Am Wochenende startet die Bezirksliga Ostwürttemberg mit dem ersten Duell nach der Winterpause.
Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
Um auch in der Rückrunde weiter Chancen auf den direkten Aufstieg zu haben, ist für die SG Bettringen ein Sieg gegen den Achten aus Hüttlingen Plicht. Hüttlingen hingegen könnte mit drei Punkten den Abstand nach unten weiter vergrößern. Für beide Mannschaften ist dieses Nachholspiel eine große Chance für den weiteren Verlauf der Saison.