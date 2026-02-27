 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Heimspiel gegen Hüttlingen: Attackiert Bettringen Dorfmerkingen noch?

Bezirksliga Ostwürttemberg: Die Übersicht des Nachholspiels

von Nicolas Bläse · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Paul Stadelmaier

Am Wochenende startet die Bezirksliga Ostwürttemberg mit dem ersten Duell nach der Winterpause.

---

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
TSV Hüttlingen
TSV HüttlingenHüttlingen
15:00live

Um auch in der Rückrunde weiter Chancen auf den direkten Aufstieg zu haben, ist für die SG Bettringen ein Sieg gegen den Achten aus Hüttlingen Plicht. Hüttlingen hingegen könnte mit drei Punkten den Abstand nach unten weiter vergrößern. Für beide Mannschaften ist dieses Nachholspiel eine große Chance für den weiteren Verlauf der Saison.

__________________________________________________________________________________________________

