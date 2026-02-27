Heimspiel gegen Hüttlingen: Attackiert Bettringen Dorfmerkingen noch?

Um auch in der Rückrunde weiter Chancen auf den direkten Aufstieg zu haben, ist für die SG Bettringen ein Sieg gegen den Achten aus Hüttlingen Plicht. Hüttlingen hingegen könnte mit drei Punkten den Abstand nach unten weiter vergrößern. Für beide Mannschaften ist dieses Nachholspiel eine große Chance für den weiteren Verlauf der Saison.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________