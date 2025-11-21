 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Thomas Rinke

Heimspiel gegen Hildesheim abgesagt

Gefrorener Boden macht Austragung unmöglich

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niedersachs.
VfV Hildesh.
SV Atlas Del

Der SV Atlas Delmenhorst muss sein Heimspiel gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim absagen. Wie der Verein mitteilte, ist der Hauptplatz im Stadion an der Düsternortstraße teilweise gefroren. Die Verletzungsgefahr für die Spieler wäre unter diesen Bedingungen zu groß, eine sichere Austragung nicht gewährleistet.

Das Spiel des 15. Oberliga-Spieltags fällt daher aus. Ein neuer Termin steht noch nicht fest; der Verein informiert, sobald der Nachholtermin abgestimmt ist.

Der SV Atlas bittet darum, die Information weiterzugeben.

Aufrufe: 021.11.2025, 18:05 Uhr
redAutor