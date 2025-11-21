Heimspiel gegen Hildesheim abgesagt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Atlas Delmenhorst muss sein Heimspiel gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim absagen. Wie der Verein mitteilte, ist der Hauptplatz im Stadion an der Düsternortstraße teilweise gefroren. Die Verletzungsgefahr für die Spieler wäre unter diesen Bedingungen zu groß, eine sichere Austragung nicht gewährleistet.
Das Spiel des 15. Oberliga-Spieltags fällt daher aus. Ein neuer Termin steht noch nicht fest; der Verein informiert, sobald der Nachholtermin abgestimmt ist.
Der SV Atlas bittet darum, die Information weiterzugeben.