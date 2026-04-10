 2026-04-10T07:15:08.667Z

Spielbericht

Heimspiel gegen den SV Am Ettersberg 💙💛

Unsere zweite Männermannschaft empfängt den SV Am Ettersberg und will nach dem 1:1 im Hinspiel mit einer konzentrierten Leistung den sechsten Heimsieg der Saison einfahren.

von Rene Heinze · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: FC Empor Weimar 06

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1.KK Nord
FC Empor 06 II
Am Ettersb.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
FC Empor Weimar 06
FC Empor Weimar 06FC Empor 06 II
SV Am Ettersberg
SV Am EttersbergAm Ettersb.
15:00

Unsere zweite Männermannschaft hat den SV Am Ettersberg zu Gast. Nach dem 1:1 im Hinspiel will das Team in der Tabelle Boden gutmachen – dafür braucht es jedoch eine konzentrierte und konstante Leistung, um den sechsten Heimsieg der Saison einzufahren.

Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr in Tröbsdorf, Schiedsrichter der Partie ist Arjen Poller aus Niedergrunstedt.

💙💛