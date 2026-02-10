 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Heimspiel gegen BW Lohne abgesagt - Ersatz steht

FSV Schöningen weicht kurzfristig nach Bovenden aus

von red · Heute, 16:14 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ian Messerschmidt

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nord
Landesliga Braunschw.
BW Lohne
Schöningen
Bovender SV

Der FSV Schöningen muss seine Planungen für das kommende Wochenende anpassen. Die für den 14. Februar angesetzte Partie gegen den Blau-Weiß Lohne kann nicht wie vorgesehen stattfinden. Grund sind die aktuellen Witterungsbedingungen, die einen Spielbetrieb im Elmstadion derzeit nicht zulassen.

Platzbedingungen verhindern Austragung

Aufgrund der Wetterlage ist der Rasen im heimischen Elmstadion nicht bespielbar. Eine Austragung unter regulären Bedingungen wäre nicht möglich gewesen, sodass die Begegnung abgesagt werden musste.

Testspiel in Bovenden als Alternative

Stattdessen nutzt der FSV die Gelegenheit für ein kurzfristig organisiertes Testspiel. Gegner ist der Bovender SV, gespielt wird auf Kunstrasen. Anstoß ist um 14:45 Uhr in Bovenden.

Mit der Ausweichlösung bleibt die Mannschaft im Spielrhythmus und kann die Vorbereitung fortsetzen. Der Verein bedankt sich ausdrücklich beim Bovender SV für die schnelle und unkomplizierte Unterstützung.