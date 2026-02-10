Heimspiel gegen BW Lohne abgesagt - Ersatz steht

– Foto: Ian Messerschmidt

Der FSV Schöningen muss seine Planungen für das kommende Wochenende anpassen. Die für den 14. Februar angesetzte Partie gegen den Blau-Weiß Lohne kann nicht wie vorgesehen stattfinden. Grund sind die aktuellen Witterungsbedingungen, die einen Spielbetrieb im Elmstadion derzeit nicht zulassen.

Platzbedingungen verhindern Austragung

Aufgrund der Wetterlage ist der Rasen im heimischen Elmstadion nicht bespielbar. Eine Austragung unter regulären Bedingungen wäre nicht möglich gewesen, sodass die Begegnung abgesagt werden musste.

Testspiel in Bovenden als Alternative

Stattdessen nutzt der FSV die Gelegenheit für ein kurzfristig organisiertes Testspiel. Gegner ist der Bovender SV, gespielt wird auf Kunstrasen. Anstoß ist um 14:45 Uhr in Bovenden.