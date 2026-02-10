Heimspiel gegen BW Lohne abgesagt - Ersatz steht

Der FSV Schöningen muss seine Planungen für das kommende Wochenende anpassen. Die für den 14. Februar angesetzte Partie gegen den Blau-Weiß Lohne kann nicht wie vorgesehen stattfinden. Grund sind die aktuellen Witterungsbedingungen, die einen Spielbetrieb im Elmstadion derzeit nicht zulassen.
Aufgrund der Wetterlage ist der Rasen im heimischen Elmstadion nicht bespielbar. Eine Austragung unter regulären Bedingungen wäre nicht möglich gewesen, sodass die Begegnung abgesagt werden musste.
Stattdessen nutzt der FSV die Gelegenheit für ein kurzfristig organisiertes Testspiel. Gegner ist der Bovender SV, gespielt wird auf Kunstrasen. Anstoß ist um 14:45 Uhr in Bovenden.
Mit der Ausweichlösung bleibt die Mannschaft im Spielrhythmus und kann die Vorbereitung fortsetzen. Der Verein bedankt sich ausdrücklich beim Bovender SV für die schnelle und unkomplizierte Unterstützung.