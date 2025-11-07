Heimspiel gegen alte Bekannte: Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 empfängt den 1. FC Sonthofen.

Zum Heimspiel an diesem Samstag empfangen die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 einen alten Bekannten: Ab 13 Uhr geht es gegen den 1. FC Sonthofen. Gespielt wird aber nicht im Solarland Bayern Stadion an der Jahnstraße, sondern im Sportpark Ost auf Kunstrasen.

Die Rasenplätze bei Dachau 1865 sind allesamt gesperrt sind. Ebenso finden die Spiele der zweriten und dritten Mannschaft um 15.45 und um 18 Uhr ebenfalls auf Kunstrasen statt.

„Nach dem positiven Rückrundenauftakt beim 1:1 in Illertissen möchten wir im Heimspiel gegen Sonthofen die drei Punkte unbedingt bei uns behalten“, sagt der stellvertretende Abtilungsleiter Philipp Englich. „Unsere Jungs wurden in der Trainingswoche von Cheftrainer Christian Doll sowie Co-Trainer Sebastian Mitterhuber hervorragend eingestellt, sie wissen ganz genau, worum es geht.“

Schon seit der Saison 2014/2015 kreuzen sich immer wieder die Wege beider Vereine, in der Bayernliga oder wie in dieser Saison in der Landesliga Südwest. Dabei gingen die Begegnungen meist zugunsten der Sonthofener aus. So gab es in all den Jahren nur zwei Siege für den TSV Dachau. Hinzu kommen vier Unentschieden und neun Niederlagen.

Das Vorrundenspiel endete 3:3 aus. Die Dachauer zeigten damals eine iherer besseren Leistungen. Die Treffer in Sonthofen markierten John Haist (2) und Lorenz Knöferl.

Mittlerweile hat sich die Situation etwas geändert. Denn während Sonthofen mit 29 Punkten eine relativ ruhige Saison spielen kann, ist dies bei den Gastgebern anders. Denn Die Doll-Elf will natürlich die drohende Abstiegsrelegation vermeiden. Der Vorsprung zum ersten Relegationsplatz beträgt gerade mal zwei Punkte. Nach vorne, ins gesicherte Mittelfeld, ist der Weg mittlerweile schon weit. So beträgt der Abstand zum Tabellenzehnten Manching schon sechs Punkte. Damit der Rückstand nicht weiter anwächst, müssen die Dachauer ihr Heimspiel gegen Sonthofen eigentlich gewinnen.

Zuletzt holten die Dachauer einen hochverdienten Punkt bei der starken zweiten Mannschaft des Regionalligisten Illertissen. Sie führten sogar bis zur 83. Minute. Grundlage war eine couragierte Leistung.

Mit Sonthofen gehe es gegen einen Gegner, „der in den letzten Wochen in hervorragender Form war“, so 65-Trainer Christiajn Doll. „Sie sind körperlich stark, verteidigen sehr kompakt, und ihre Stärken liegen im Umschaltspiel.“