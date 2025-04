Heimspiel für den SV Langen und Verabschiedung des Betreuers Jeff!

Am heutigen Dienstag empfängt die 1. Herren die Zweitvertretung von Vorwärts Nordhorn. Nach der bitteren Niederlage in Bawinkel will die Elf um Coach Tobi Wiedergutmachung zeigen und insbesondere für unseren Betreuer Jeff, der heute sein letztes Spiel an der Seitenlinie hat, die drei Punkte holen!

Jeff legt seine Tätigkeiten als Betreuer nieder, die er zusätzlich zu seinen Vorstandstätigkeiten übernommen hat. Nun kann er sich wieder voll und ganz auf die Arbeit im Vorstand fokussieren.