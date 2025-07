Heimspiel für den KFC zum Auftakt – die Oberliga startet mit Krachern

Die Verantwortlichen der betreffenden Klubs hatten schon ein wenig darauf gewartet, am Mittwoch war es dann so weit: Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat den Spielplan für die Oberliga-Saison 2025/26 veröffentlicht. Sie beginnt am Freitag, 15. August mit dem Essener Duell von Aufsteiger Adler Union Frintrop gegen Vorjahres-Vizemeister SpVg Schonnebeck (19.30 Uhr). Doch der erste Spieltag hält für die Region auch direkt zwei echte Kracher parat.

Am Sonntag, 17. August hat der 1. FC Monheim einen weiteren Aufsteiger zu Gast, um 15 Uhr wird die Partie gegen Blau-Weiß Dingden im Rheinstadion angepfiffen. Eine halbe Stunde später steigt bereits ein Kreis-Mettmann-Derby, wenn der VfB 03 Hilden Ratingen 04/19 empfängt. Die Gäste hatten sich zum Start eine Auswärtspartie gewünscht, weil im Ratinger Stadion derzeit der Naturrasen komplett saniert wird und die Spielstätte daher zum Oberliga-Beginn noch nicht fertig sein wird, doch vermutlich hätten sie sich nicht unbedingt direkt diesen Gegner gewünscht – die Bilanz in Hilden ist seit Jahren verheerend: In elf Spielen dort gab es acht Niederlagen, die vergangenen neun Partien gewann der VfB 03 – egal ob daheim oder auswärts –, der letzte Ratinger Sieg gelang ihnen daheim am zweiten Spieltag der Saison 2019/20, in Hilden gewann 04/19 zuletzt am 33. Spieltag 2016/17.

Denn am Samstag, 16. August,empfängt Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen die Sportfreunde Baumberg um 18 Uhr, die Gäste von Cheftrainer Salah El Halimi bekommen es also gleich mit einem der Liga-Favoriten vor einer vermutlich mehr als stattlichen Kulisse zu tun. Und es ist die einzige Oberliga-Partie am Samstag, da dürfte die Aufmerksamkeit noch einmal größer sein.

Wie in der Vorsaison wird 04/19 seine Heimspiele freitags ab 19.30 Uhr bestreiten, das erste demnach am 22. August. Dann wird der Vorjahres-Vierte SC St. Tönis zu Gast sein, der so nach seinem Heimspiel zum Auftakt gegen den SV Biemenhorst aufder Sportanlage Am Götschenbeck auf Kunstrasen antreten muss. Am Sonntag, 24. August reisen der KFC Uerdingen zum SV Sonsbeck, der FCM nach Schonnebeck und der VfB 03 nach Dingden (alle 15 Uhr), während die SFB zeitgleich den Vorjahres-Dritten ETB SW Essen empfangen.

Am fünften Spieltag gibt es am Sonntag, 14. September das Derby zwischen St. Tönis und dem KFC (15.30 Uhr), eine Woche später das Stadt-Duell zwischen den SFB und dem FCM (15 Uhr). In Baumberg gastiert am achten Spieltag (Sonntag, 5. Oktober, 15 Uhr) Ratingen zum nächsten Kreis-Mettmann-Derby, am zehnten Spieltag muss der FCM in die Grotenburg zum KFC (Samstag, 18. Oktober, 18 Uhr). Die Uerdinger reisen acht Tage später nach Hilden (Sonntag, 28. Oktober, 15.30 Uhr) und empfangen sechs Tage später an Allerheiligen Ratingen 04/19 (Samstag, 1. November, 18 Uhr).

Mit dem letzten Kreis-Mettmann-Derby zwischen Ratingen und Monheim wird am Freitag, 12. Dezember (19.30 Uhr) der letzte Spieltag vor der Winterpause eingeläutet. Diese endet am Freitag, 30. Januar mit der Partie Ratingen 04/19 gegen VfB 03 Hilden (19.30 Uhr). Am Sonntag, 1. Februar empfangen unter anderem die SFB den KFC zum Rückspiel. Den finalen Spieltag Nummer 34 eröffnet der KFC am Samstag, 6. Juni um 18 Uhr gegen den Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler, die Saison beschließt am Sonntag, 7. Juni die Partie zwischen St. Tönis und dem VfB 03 Hilden (15.30 Uhr).

Der Oberliga-Spielplan konnte diesmal erst nach dem Spielplan der 2. Frauen-Bundesliga finalisiert werden, da sich in dieser der VfR Warbeyen und der Oberligist 1. FC Kleve ein Stadion teilen. Nachdem diese Paarungen und Termine nun bekannt sind, wird der FVN am Donnerstag die Spielpläne für die Landesligen und am Freitag die für die Bezirksligen veröffentlichen (jeweils gegen 11 Uhr).