Heimspiel fällt dem Schnee zum Opfer und weiterer Zugang

Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach abgesagt!

Leider muss das für Sonntag, den 1. Februar 2026, geplante Heimspiel unserer Turbinen gegen Borussia Mönchengladbach aufgrund der aktuellen witterungsbedingten Platzverhältnisse im Karl-Liebknecht-Stadion abgesagt werden.

Informationen zum Ersatztermin folgen schnellstmöglich. Bereits gekaufte Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.

Spielervorstellung | Winter-Neuzugang +++

Der nächste Winter-Neuzugang steht fest – und er verstärkt unser Zentrum ganz ordentlich!

Dominic Schoppe (23) wechselt von der BSG Pneumant Fürstenwalde zu den Rangers nach Reichenwalde. Schoppe ist im Zentrum flexibel einsetzbar und kann dort nahezu jede Position bekleiden – genau diese Variabilität macht ihn für uns besonders wertvoll.

Von Beginn an hat sich Schoppe voll eingebracht und schnell gezeigt, dass er sportlich wie menschlich gut zu uns passt. Künftig wird er mit der Rückennummer 8 auflaufen.

Trainer Paul Lehmann sagt über ihn:

„Schoppe hat sich von Beginn an sofort eingefügt und wurde in kurzer Zeit hervorragend integriert. Er ist ein extrem fleißiger Spieler, der uns im Zentrum enorm weiterhelfen wird. Uns war es allen sehr wichtig, ihn direkt spielberechtigt zu bekommen. An dieser Stelle geht ein großer Dank an unsere Alten Herren – ohne ihre maßgebliche Unterstützung hätten wir das so nicht umsetzen können.“

Wir freuen uns sehr, dass du jetzt Teil der Rangers bist – willkommen in Richwood, Schoppe!