Heimspiel eins hat es in sich Bayernliga Süd

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried empfängt am Freitag den von Alexander Schmidt trainierten TSV Landsberg.

Mit einem Top-Spiel startet der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried in seine Heimrunde. Am heutigen Abend ist um 18.30 Uhr in der Pipinsrieder Küchenstadel-Arena der TSV Landsberg zu Gast. Beide Teams werden aller Voraussicht nach am Ende der Saison ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden – auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand davon sprechen will.

Pipinsrieder wie Landsberger haben alleine mit ihren Neuzugängen aufgezeigt, dass sie vorne in der Tabelle mitmischen möchten.

Der FC Pipinsried ist am vergangenen Wochenende mit einem 1:1-Unentschieden vom Auswärtsspiel aus Kirchanschöring zurückgekehrt. Einen Punkt kann man aus dem Rupertiwinkel sicherlich mitnehmen, zumal dieser noch nach einem Rückstand unter Dach und Fach gebracht wurde. Die Leistung war, unter dem Strich gesehen, durchwachsen. Das soll sich nun ändern. „Wir haben ein Heimspiel und haben natürlich auch den Anspruch, dieses gewinnen zu wollen“, sagen der Sportliche Leiter des FC Pipinsried, Johannes Müller, und FCP-Trainer Sepp Steinberger unisono. Verzichten müssen die Pipinsrieder auf Torjäger Valdrin Konjuhi, der privat verhindert ist.

Mittelfeldmotor Jonas Lindner hat nach seinem Muskelfaserriss in der Wade mit dem Lauftraining begonnen, ein Einsatz ist ausgeschlossen. Besser dagegen sieht es bei Neuzugang Max „Dombo“ Dombrowka aus, der nach seiner Innenbandverletzung wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. „Für einen Einsatz von Anfang an wird es wohl noch nicht reichen, aber ich denke, er wird im Kader sein“, so Steinberger. „Dass er am vergangenen Samstag mit nach Kirchanschöring gefahren ist, zeigt deutlich, was er für ein Typ ist. Er hat die Mannschaft von außen unterstützt, wie es nur ging. Er hätte auch zu seiner Familie fahren können, die momentan noch in Homburg wohnt.“

In der abgelaufenen Woche konnten Abwehrspieler Felix Popp und Mittelfeldspieler Fabian Benko und verschieden Gründen nur eingeschränkt trainieren, zudem musste Nenad Petkovic am Dienstag das Training früher beenden. „Er hat einen Schlag an den Kopf bekommen. Da steht zunächst die Vorsicht ganz oben. Ich bin aber guter Hoffnung, dass er Freitag dabei sein kann“, sagt Steinberger.

Dass in Kirchanschöring nicht alles rund lief, das ist natürlich auch dem Pipinsireder Trainer aufgefallen. „Solche schlafmützigen Phasen dürfen sich nicht wiederholen“, fordert er von seiner Mannschaft. Es werde mit Sicherheit Änderungen geben, so Steinberger, dem der Auftritt von den in Kirchanschöring eingewechselten Florian Gebert und Max Schmidt gut gefallen hat. „Wir haben Alternativen. Selbst der junge Dominik Neisser hat bereits mit guten Leistungen seinen Fehdehandschuh in den Ring geworfen“, so Stein㈠berger.

Landsberg stellt ein ambitioniertes Team

Im Tor stehen wird Max Engl, der am vergangenen Spieltag noch seine Rotsperre aus der vergangenen Saison absitzen musste. Sein Vertreter Dominik Bals machte seine Sache in Kirchanschöring gut, muss aber zurück ins zweite Glied. Letztmalig im Team steht Benny Krist, der in der kommenden Woche sein Semester an der University of Hawaii antreten wird und in den nächsten Monaten nicht mehr zur Verfügung steht.

Der TSV Landsberg stellt ein ambitioniertes Team. Mit Trainer Alexander Schmidt haben die Landsberger einen der erfahrensten und ausgebufftesten Trainer der Bayernliga Süd in ihren Reihen. Landsberg hat sicherlich im Sturm seine Stärken, Jeton Abazi und Max Berwein haben in bisher zwei Spielen schon fünf Volltreffer gesammelt. Mit Moritz Ruprecht aus Unterhaching und Levis Schaber vom Regionalligisten TSG Bahlingen hat sich der TSV in dieser Woche nochmals verstärkt. Insgesamt traf Landsberg bisher sieben Mal, allerdings musste die Mannschaft auch sechs Gegentreffer hinnehmen.

Das Totopokalspiel des FCP gegen den FC Memmingen ist vom 5. August auf Dienstag, 12. August, 17.45 Uhr, verlegt worden.