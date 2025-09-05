Heimspiel-Doppler beginnt gegen Schwalbach

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken steht vor zwei Heimspielen innerhalb von sieben Tagen. Zunächst kommt der FV 09 Schwalbach am Sonntag, 07. September um 17 Uhr zum Gastspiel auf den Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphaquser Str.), sieben Tage später ist genau zu der gleichen Uhrzeit der SV Merchweiler zu Gast in Malstatt. "Wir wollen schon am Sonntag unsere Heimstärke unter Beweis stellen. Wir haben beim 3:3 am vorigen Sonntag bei Saar 05 gesehen, dass wir keine fünf Minuten in unserer höchsten Leistungsmöglichkeit abrücken können, Fehler werden in dieser Klasse sofort bestraft, die Offensivkräfte nutzen das noch besser aus als zuletzt in der Verbandsliga. Man hat aber auch gesehen, dass wir eine große Moral in unserer Truppe haben und das dann auch wieder wettmachen wollen, indem wir uns dagegen stemmen. Das mussten wir in der Verbandsliga nicht oft, weil wir nur ganz selten in solchen Phasen waren, dass wir einem Rückstand hinterherlaufen mussten. Wir werden uns also noch mehr konzentrieren müssen und dürfen den Gegner nicht über einen längeren Zeitraum zum Zug kommen lassen. Nach vorne haben wir unsere Qualitäten", sagte Trainer Sammer Mozain am Freitag. Er hofft, dass Gibriel Youssef Darkaoui bis zum Spiel fit ist, Lukas Feka kommt auf jeden Fall zurück. Weiter fehlen werden Vincent Leone, Mateo Schulze und Gianluca Lo Scrudato.