Heimspiel-Doppel als Chance: Krähenwinkel will den perfekten Abschluss

– Foto: Mathias Leschek

Für TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II steht am 30. Spieltag das vorletzte Heimspiel der Saison an – und die Ausgangslage ist vielversprechend. Nach zuletzt 49 Punkten und Rang vier will die Mannschaft den positiven Trend bestätigen und den Heimspielblock erfolgreich abschließen.

Mit TSV Bemerode kommt allerdings ein Gegner, der trotz zuletzt klarer Niederlage gegen TSV Stelingen nicht zu unterschätzen ist. „Bemerode hat konstant gepunktet und sich auch gegen starke Teams behauptet“, betont Schmidt. Entsprechend erwartet er „ein Spiel auf Augenhöhe“.

Co-Trainer Kai Schmidt blickt dabei zufrieden auf die Trainingswoche: „Wir hatten an beiden Einheiten über zwanzig Spieler auf dem Platz, das gibt uns natürlich viele Optionen.“ Gerade in der Schlussphase der Saison sei ein breiter Kader ein wichtiger Faktor, um die Belastung zu steuern und flexibel reagieren zu können.

Klares Ziel: Punkte bleiben zu Hause

Trotz des Respekts vor dem Gegner ist die Marschroute eindeutig. „Wir spielen zu Hause und wollen die Punkte hier behalten“, stellt Schmidt klar. Zwei Heimspiele stehen noch aus – und beide sollen möglichst erfolgreich gestaltet werden.

Das Hinspiel spricht dabei für die Gastgeber: TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II gewann in Bemerode klar mit 3:0. Auch der jüngste Auftritt beim 3:1 gegen SV 06 Lehrte unterstreicht, dass die Form stimmt.

Anders die Ausgangslage beim TSV Bemerode, der zuletzt deutlich mit 1:5 gegen TSV Stelingen unterlag und aktuell mit 38 Punkten auf Rang acht steht. Dennoch ist für Schmidt klar: „Wir gehen mit Selbstvertrauen in die Partie und wollen das Spiel in unsere Richtung ziehen.“