Heimspiel! Domstadtelf will den Bock umstoßen Der lang ersehnte Dreier soll jetzt gegen St. Pauli her - Abstieg nach unten muss vergrößert werden!

Nach zuletzt vier Auswärtspartien am Stück und vor den nächsten zwei Partien in Lohne und Delmenhorst tatsächlich mal wieder ein Match im FES. Gegner des VfV Borussia Hildeshiem ist am Sonntag ab 14 Uhr die Bundesligareserve des FC St.Pauli.

Natürlich brennt die Mannschaft und das gesamte Umfeld wieder auf einen Dreier - und irgendwann wird diese Sieglos-Serie der letzten Wochen auch reißen. Kein Mensch in Fußball-Hildesheim hätte etwas dagegen, wenn dies am Sonntag bei Abpfiff um 15.50 Uhr der Fall wäre. Die Mannschaft hat zuletzt in Bremen beim Remis eine sehr stabile Leistung gezeigt, insbesondere die Defensive zeigte sich von ihrer besten Seite. Auch die Auftritte in Drochtersen (1:1) und bei Phönix Lübeck (2:3 in letzter Sekunde) waren okay, lediglich das Remis beim Schlusslicht Emden fiel ein wenig aus dem Raster. Aber auf einen Dienstag 330 Km zu fahren, dann bei Wind und Wetter dort zu spielen, um die gleiche Strecke zurückzufahren - auch so einen Trip sollte man entsprechend einordnen.

Jetzt aber geht es wirklich darum, den Bock endlich umzustoßen. Der Abstand auf die Abstiegszone ist spürbar geschrumpft - die Liga ist in den letzten Wochen noch enger zusammengerückt. Dafür müssen Tore her - und es wäre sehr förderlich, wenn nicht alles wieder von Moritz Göttel abhängt. Auch die anderen Offensivkräfte stehen in der Verantwortung, auch aus Standards ist in den letzten Wochen zu wenig Zählbares erwachsen.