Heimspiel des VfV 06 abgesagt – Platz unbespielbar

Sicherheit und Platzschutz im Vordergrund

Die Entscheidung fiel nach eingehender Prüfung der Platzverhältnisse. Frost, Nässe und strukturelle Schäden am Rasen lassen eine reguläre Austragung nicht zu. Neben der Verletzungsgefahr für die Spieler spielte auch der nachhaltige Schutz der Spielfläche eine zentrale Rolle.

Ein Nachholtermin für die Begegnung des 19. Spieltags in der Oberliga Niedersachsen steht bislang nicht fest.