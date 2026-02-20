Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Heimspiel des VfV 06 abgesagt – Platz unbespielbar
Witterung macht Austragung gegen Wetschen unmöglich – Nachholtermin steht noch aus
Das für Sonntag angesetzte Oberligaspiel zwischen dem VfV Borussia 06 Hildesheim und dem TSV Wetschen fällt aus. Der Platz im Friedrich-Ebert-Stadion ist aufgrund der anhaltenden Witterungsverhältnisse nicht bespielbar und kann derzeit auch nicht entsprechend bearbeitet werden.
Sicherheit und Platzschutz im Vordergrund
Die Entscheidung fiel nach eingehender Prüfung der Platzverhältnisse. Frost, Nässe und strukturelle Schäden am Rasen lassen eine reguläre Austragung nicht zu. Neben der Verletzungsgefahr für die Spieler spielte auch der nachhaltige Schutz der Spielfläche eine zentrale Rolle.
Ein Nachholtermin für die Begegnung des 19. Spieltags in der Oberliga Niedersachsen steht bislang nicht fest.
Vorbereitung unter schwierigen Bedingungen
Für den VfV 06 bedeutet die erneute Absage eine weitere Unterbrechung im ohnehin von Witterung geprägten Spielrhythmus. Bereits in den vergangenen Wochen mussten mehrere Partien verlegt oder durch kurzfristig organisierte Testspiele ersetzt werden.
Wann die Domstadtelf wieder in den regulären Punktspielbetrieb eingreifen kann, hängt maßgeblich von der Wetterentwicklung und der Bespielbarkeit der Plätze in den kommenden Tagen ab.