– Foto: Andreas Santner

Heimspiel des FV Olympia Laupheim gegen den Tabellensechsten

TSV Straßberg ist Gegner auf dem Kunstrasenplatz (oma). Nach dem Heimsieg in letzter Minute vor einer Woche gegen die TSG Ehingen hat der FV Olympia ein weiteres Heimspiel. Das findet aber auf dem Kunstrasenplatz am Grasigen Weg statt. Anpfiff ist bereits um 14 Uhr.





Chefcoach Stefan Wiest und seine Mannschaft werden den Gegner sicher nicht unterschätzen. Bitter für die Olympia sind die Ausfälle von Dominik Ludwig (krankheitsbedingt), Nick Seemann, der nach einer umstrittenen Roten Karte im Spiel gegen Ehingen gesperrt ist und Marc Vogel, der gegen Ehingen verletzungsbedingt schon nach wenigen Minuten vom Platz musste. Andererseits ist das eine gute Gelegenheit für Spieler aus dem Kader, die bisher keinen festen Stammplatz haben, ihr Können zu beweisen. Die Olympia geht als Tabellenführer in diese Begegnung. Der Einsatz war hervorragend im Spiel gegen die TSG Ehingen, die Spieler sollten allerdings ihre Torchancen besser nutzen als in den beiden letzten Heimspielen. Das hat auch Stefan Wiest deutlich angesprochen. Ziel in diesem Spiel ist der nächste Heimsieg.