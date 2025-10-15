Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Heimspiel des FSV Cappel gegen Burgsolms ist ein Topspiel
Teaser GL GI/MR: +++ Der FSV Cappel ist der erste Aufsteiger aus dem Norden der Fußball-Region seit Jahren, der in der Gruppenliga für Furore sorgt. Am Mittwoch stellt sich der Rangzweite am Köppel vor +++