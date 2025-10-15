 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligavorschau
Die Cappeler Fußballer haben auch in der Gruppenliga jede Menge Grund zum Jubel. © Jens Schmidt
Die Cappeler Fußballer haben auch in der Gruppenliga jede Menge Grund zum Jubel. © Jens Schmidt

Heimspiel des FSV Cappel gegen Burgsolms ist ein Topspiel

Teaser GL GI/MR: +++ Der FSV Cappel ist der erste Aufsteiger aus dem Norden der Fußball-Region seit Jahren, der in der Gruppenliga für Furore sorgt. Am Mittwoch stellt sich der Rangzweite am Köppel vor +++

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
FC Burgsolms
FSV Cappel

Marburg-Cappel. Der Gruppenliga-Nachholpartie am Mittwoch (19 Uhr) zwischen dem gastgebenden Tabellenfünften FSV Cappel und dem Zweiten FC Burgsolms kommt der Charakter eines Spitzenspiels zu.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 015.10.2025, 18:00 Uhr
RedaktionAutor