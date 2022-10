Der FC Kray hat das Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg verloren. – Foto: Marian Ograjensek

Heimspiel des FC Kray endet in Niederlage Erneut gut begonnen und am Ende mit leeren Händen dastehend. So kann man die Niederlage des FC Kray am Sonntag gegen die Gäste aus Baumberg beschreiben.

Die Krayer Mannschaft um Kapitän Duc Anh Nguyen Nhu fand gut in das Spiel hinein, zeigte sich ballsicher und versuchte, nach Umschaltaktionen mit schnell vorgetragenen Angriffen, den Abwehrverbund der Sportfreunde Baumberg in Verlegenheit zu bringen.

Zwei Gelegenheiten ließ das Team ungenutzt, doch der Lohn für die Bemühungen ließ nicht lange auf sich warten. Boubakarry Fadika war es in der 22. Minute, der seine Farben mit einem platzierten Schuss mit 1:0 in Führung bringen konnte. Auch in der Folgezeit präsentierte sich die Krayer Mannschaft griffig, versäumte es aber, ergebnistechnisch nachzulegen und so kam der Gast aus stark abseitsverdächtiger Position durch Saka in der 30. Minute zum 1:1. Dieses Ergebnis hatte dann auch zur Halbzeit Bestand. Nach der Pause presste der FC Kray weiter, gewann viele Bälle, kam jedoch nicht mehr gefährlich vor das Gästetor. Zu allem Überfluss kassierte das Team dann in der 58. Minute einen vermeidbaren Elfmeter gegen sich, den Saka mit seinem zweiten Treffer verwandeln konnte. Nur sieben Minuten später erhöhten die Baumberger durch Luzalunga auf 3:1. Trainer Rudi Zedi nahm einige Auswechslungen vor; das Team agierte nun noch offensiver, was den Gästen Konterchancen ermöglichte. Eine davon nutze Enes Topal in der 73. Minute und sorgte so für die Entscheidung in dieser Partie.