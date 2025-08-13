Heimspiel der SpVgg. am Feiertag

Die SG hat, wie Haberskirchen, aus den ersten 3 Spielen 4 Punkte geholt und setzt damit den Aufwärtstrend aus der Rückrunde fort.

Nach dem Remis am vergangenen Sonntag, trifft die SpVgg. Haberskirchen nun auf die SG aus Johanniskirchen/Emmersdorf.

Die Mannschaft, gecoacht von Rudi Hoffmann und Thomas Obermeier, konnte am Wochenende gegen Massing die ersten 3 Punkte holen. Maßgeblichen Anteil an den Toren hat Marco Flenkenthaler. Letzte Saison 18 Buden und diese Saison 1 Spiel – 2 Buden.

Hier kommt eine knifflige Aufgabe auf die Abwehr der Gelb-Schwarzen zu. Man muss nur an das letzte Spiel gegen die SG zurückdenken. Haberskirchen wurde in Johanniskirchen regelrecht vorgeführt.

Die Riemer/Schlappinger Elf ist mit 4 Punkten im Soll. Aber um nicht hinten reinzurutschen, muss es das Ziel sein, auf heimischem Geläuf 3 Punkte zu holen. Verzichten muss man auf Lukas Beisl, der wegen einer roten Karte gesperrt sein wird. Dafür kehrt Moritz Wimmer wieder in den Kader zurück und wird der Offensive wieder mehr Variabilität verleihen. Man darf gespannt sein, ob sich Haberskirchen für die

deutliche Schlappe aus der letztjährigen Rückrunde revanchieren kann.

Die Zweite Mannschaft muss nach 2 Niederlagen mit jeweils 0 – 4 ebenfalls eine Leistungssteigerung bringen, um zu punkten.

Spielbeginn am Freitag ist 13 Uhr und 15 Uhr. Die SpVgg. freut sich wieder über jeden Fan, der die Gelb-Schwarzen unterstützt.