Heimspiel der D-Jugend – 19.04.2026

Vorgestern hatte unsere D-Jugend den SV Kickers Hergershausen zu Gast. Trotz großem Einsatz und einer engagierten ersten Halbzeit mussten wir uns am Ende leider mit 1:8 geschlagen geben.
Zur Halbzeit sah es beim Stand von 1:4 noch deutlich enger aus, und unsere Mannschaft zeigte, dass in dieser Partie durchaus mehr möglich gewesen wäre. Vor allem in der ersten Hälfte konnten wir uns einige gute Chancen erarbeiten, die wir jedoch leider nicht konsequent nutzen konnten.
In der zweiten Halbzeit ließ der Spieleinsatz dann etwas nach, wodurch es dem Gegner leichter fiel, das Spiel weiter zu kontrollieren und auszubauen. Dennoch haben unsere Jungs bis zum Schluss gekämpft und nie komplett aufgegeben.
Auch wenn das Ergebnis am Ende klar ausfällt, nehmen wir wichtige Erkenntnisse aus dem Spiel mit. Jetzt gilt es, weiter zu trainieren, an den Chancenverwertungen zu arbeiten und als Team noch enger zusammenzuwachsen.
Ein Dank geht auch an alle Zuschauer, Eltern sowie Trainer und Betreuer für die Unterstützung.
Kopf hoch, Jungs – wir machen weiter!