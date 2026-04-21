Heimspiel der D-Jugend – 19.04.2026

Vorgestern hatte unsere D-Jugend den SV Kickers Hergershausen zu Gast. Trotz großem Einsatz und einer engagierten ersten Halbzeit mussten wir uns am Ende leider mit 1:8 geschlagen geben.

Zur Halbzeit sah es beim Stand von 1:4 noch deutlich enger aus, und unsere Mannschaft zeigte, dass in dieser Partie durchaus mehr möglich gewesen wäre. Vor allem in der ersten Hälfte konnten wir uns einige gute Chancen erarbeiten, die wir jedoch leider nicht konsequent nutzen konnten.