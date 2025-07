– Foto: Imago Images

Heimspiel-Auftakt für den VfB Lübeck gegen den Bremer SV Panzenberg-Traditionsverein reist mit neuem Trainer und runderneuertem Kader an die Lohmühle Verlinkte Inhalte Regionalliga Nord VfB Lübeck Bremer SV

Zum Auftakt der Regionalliga Nord empfängt der VfB Lübeck am Samstag um 16 Uhr den Bremer SV im Stadion an der Lohmühle. Es ist das vierte Jahr in Folge, in dem der Klub vom Panzenberg in der Regionalliga vertreten ist – allerdings war der Klassenerhalt zuletzt mehrfach in Gefahr.

Sportlich gelang dem BSV in der Vorsaison erst spät der Ligaverbleib, nachdem der TSV Havelse den Aufstieg in die 3. Liga perfekt machte. Wirtschaftlich folgte der nächste Rückschlag: Ein fest eingeplanter Pokalerfolg blieb aus, der Einzug in den DFB-Pokal und die damit verbundenen Einnahmen gingen an den SV Hemelingen. Der Bremer SV startete daraufhin eine Crowdfunding-Kampagne und sicherte sich schließlich die Finanzierung für ein weiteres Jahr Viertklassigkeit. Der Sparkurs führte zu einem tiefgreifenden Umbruch. Elf Spieler verließen den Verein, darunter Stammkräfte wie Fritz Kleiner (Wuppertal), Shinji Yamada (Hertha Zehlendorf) und Bjarne Kasper (BW Lohne). Auf der anderen Seite holte man 13 neue Akteure – viele aus U19-Teams oder unterklassigen Vereinen. Mit Spielern wie Feritali Erdem (Teutonia 05), Ilhan Altunas (mehrere Stationen in der Regionalliga) oder Torwart Pascal Manitz (Leihe von RW Erfurt) wurde aber auch Erfahrung verpflichtet.

Trainer Sebastian Kmiec verließ den Klub, das Traineramt übernimmt künftig Ralf Voigt. Der 56-Jährige war bereits in der Vergangenheit als Cheftrainer und sportlicher Leiter aktiv – nun führt er beide Aufgaben in Personalunion. Der Bremer SV gehört zu den ältesten Fußballvereinen im Norden. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte der BSV in der Oberliga Nord und teilte sich das Weserstadion mit Werder Bremen. Legendär ist der 3:2-Erfolg gegen Werder vor 30.000 Zuschauern in der Saison 1948/49, als man am Saisonende sogar vor dem großen Nachbarn landete – und nur knapp vor dem VfB Lübeck, der damals Siebter wurde.