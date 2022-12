Heimspiel-Abschluss erfolgreich Das letzte Heimspiel der Hinrunde konnte nach der Absage in der vergangenen Woche durchgeführt werden.

Neustadt übernahm von Anfang an die Initiative im Spiel und die Gäste lagen in Lauerstellung. Auf dem, trotz der Jahreszeit, gut bespielbaren Rasenplatz, machten es sich die Hausherren anfangs nicht leicht. Pässe kamen nicht beim Mitspieler an und Unaufmerksamkeiten im Abwehrverhalten ließen die Gäste hoffen. Wildes Reklamieren von der Bank, als Häußer durchgebrochen war und im Strafraum zu Fall kam (10.). Über einen Pfiff des ansonsten souverän amtierenden Schiedsrichter Marko Linß hätten sich die Orlastädter nicht beschweren können. Kurz darauf nahm das Spiel seinen gewohnten Lauf. Eine gute Kombination zwischen Matti Szalek und Maxim Engler bringt Fabien Seidel in Position, der sich die Ecke aussuchen kann (1:0, 18.). Wenig Entlastung für die geschundene Teicheler Abwehr. Die Orlastädter kamen immer wieder über die Aussenbahn und zwangen die Gäste in die Defensive. Aufpassen musste die Neustädter Abwehr vor allem bei Standardsituationen. Eine solche hätte beinahe zum Ausgleich geführt. Die erste Ecke der Traktoristen wehrt Torhüter Martin Mehlhos ab, der auf den Kopf von Reichmann kommt. Dessen Versuch aus kurzer Distanz war richtig gefährlich und wird mit einer Glanztat vom Torhüter noch über den Querbalken gelenkt (32.). Die Blau-Weißen offensiv weiter im Vormarsch. Bernhard Grimm wird von Matti Szalek geschickt, aber sein Versuch streicht knapp am langen Pfosten vorbei (35.). Kurz darauf hat er mehr Glück, als ein feiner Pass von Tobias Grau ihn erneut erreicht und er keine Mühe hat, Treffer Nummer zwei zu markieren (2:0, 41.). Noch vor dem Pausenpfiff der dritte Treffer der Hausherren. Eine Koproduktion der Engler-Brüder bringt mit einem Lupfball Maxim in Position, der ebenfalls keine Mühe hat und damit eine kleine Vorentscheidung besiegelt (3:0. 45.). Damit ging es in die Kabinen zum Pausentee.

Wahrscheinlich waren die Gedanken der Blau-Weißen noch in der warmen Kabine, als Evan Häußer die zu kurze Abwehr nutzt und seine Bogenlampe im langen Eck einschlägt (3:1, 47.). Die Teicheler Hoffnung währte aber nur kurz und schon wurde der alte Abstand wieder hergestellt, bzw. ausgebaut. Matti Szalek flankt in den Strafraum, kein Mit- oder Gegenspieler kommt an den Ball, der aber seinen Weg ins Gehäuse der Gornitztaler findet (4:1, 55.). Einbahnstrassenfussball liess die hoffnungslos überforderten Gäste böses erahnen. Offensiv beschäftigten die Hausherren die Teicheler Defensive ein ums andere mal. Tilmann Cypionka hämmert das Spielgerät unter den Querbalken (5:1, 61.). Kurz darauf springt Bernhard Grimm bei der Ecke am höchsten und trifft per Kopf (6:1, 68.). Einfach und erfolgreich gespielt. In der Folgezeit hatten die dominanten Orlastädter wohl eher ein Einsehen mit den arg gebeutelten Gornitztalern. Chancen ja, erfolgreich vollendet nein.