Heimspiel abgesagt: Platz in den Waldsportstätten unbespielbar

– Foto: Horst Vogler

Der Start ins Fußballjahr 2026 vor heimischem Publikum verzögert sich weiter: Das Nachholspiel des BSV Rehden gegen den VfV 06 Hildesheim kann nicht stattfinden. Der Platz in den Waldsportstätten ist erneut unbespielbar.

Der BSV Rehden muss weiter auf sein erstes Punktspiel im neuen Jahr warten. Die für das Wochenende angesetzte Partie gegen den VfV 06 Hildesheim wurde aufgrund der Unbespielbarkeit des Rasens in den Waldsportstätten abermals abgesagt.

Bereits im Vorfeld hatten die Witterungsbedingungen für schwierige Platzverhältnisse gesorgt. Nach einer erneuten Begutachtung stand fest, dass eine ordnungsgemäße und sichere Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Die Verantwortlichen sahen sich daher gezwungen, die Begegnung zu verlegen.