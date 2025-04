Heimsiege für TSV Ruppertshofen und TSV Hüttlingen

Regionenliga



TSV Ruppertshofen - FC Blautal 2:0 (2:0)

Der Start ins Spiel fiel dem Heimteam schwer, sodass sich keine ansehnliche Partie entwickelte. Stattdessen prägten zahlreiche Zweikämpfe im Mittelfeld und lange Bälle das Geschehen. Sowohl die Gäste als auch die TSVlerinnen kamen in der ersten Halbzeit nur zu wenigen Chancen. In der 36. Minute war es schließlich Natalie Baumann, die nach einer präzisen Ecke von Sabrina Winter den ersehnten Führungstreffer erzielte. Kurz darauf legte Lorena Weller nach: Von außen kommend zog sie mit einem starken Schuss ins lange Eck ab und erhöhte sehenswert auf 2:0. Die zweite Halbzeit verlief ähnlich zur ersten. Die Ruppertshofenerinnen erspielten sich weitere Möglichkeiten, scheiterten jedoch mehrfach an der starken Torhüterin der Gäste. Am Ende war es zwar kein schönes Spiel, doch die drei Punkte blieben verdient in Ruppertshofen.

Nun richtet sich der Fokus auf das Derby am kommenden Sonntag gegen die SGM Alfdorf/Mögglingen. Anpfiff ist um 11:00 Uhr in Mögglingen.

Tore: 1:0 ; Natalie Baumann (36. Spielminute), 2:0 ; Lorena Weller (41. Spielminute)

Autorin: Raphaela Bär

TSV Hüttlingen - SGM Alfdorf/Mögglingen 2:0 (0:0)

Vergangenen Sonntag (30.03.) war die SGM Alfdorf/Mögglingen zu Gast beim TSV Hüttlingen. Die Anfangsminuten der Partie waren ziemlich hektisch und von vielen Spielunterbrechungen geprägt. Die Heimmannschaft konnte sich immer wieder durch gute Bälle in die Tiefe vors Tor spielen, jedoch fehlte die letzte Präzision und es kam zu keinen klaren Torchancen. Von der SGM kam nur wenig. Spielerisch konnte man sich nich durch die Reihen der Gegnerinnen kombinieren und auch die langen Bälle nach vorne blieben ohne Erfolg. Auch wenn der TSV einen leichten spielerischen Vorteil hatten, ging es torlos in die Pause.

Die zweite Hälfte gingen die Gäste deutlich offensiver an und übten mehr Druck auf die letzte Reihe aus, womit der TSV anfangs etwas Probleme hatte, aber zu mehr als zwei ungefährlichen Torschüssen kam es nicht. Die Drangphase der Gäste konnte man schnell unterbinden, denn in der 53. Minute traf Nadine Frank zum 1:0, die nach einer schönen Kombination für die Führung sorgte und ihren zwölften Treffer der Saison verbuchte. Infolgedessen waren die Gäste etwas angeschlagen und die Heimmannschaft drückte weiter auf den zweiten Treffer. Im Verlauf der Partie verpasst sie es zweimal den Deckel drauf zu machen und erst kurz vor Schluss, in der 85. Minute traf Michelle Birkle zum 2:0. Die Damen aus Alfdorf/Mögglingen blieben weiterhin harmlos und schafften es nicht, den Anschlusstreffer zu erzielen. Nach dem 17. Spieltag steht der TSV mit 29 Punkten auf Platz 7 der Tabelle. Die SGM rutscht aufgrund der Niederlage ab auf Platz 6.

Tore: Nadine Frank (53), Michelle Birkle (85)

Autorin: Madleen Hauber

SGM Sontheim/Hohenmemmingen - FC Ellwangen 1:4 (1:1)

Der FC Ellwangen war von Spielbeginn an entschlossen die ersten 3 Punkte diesen Jahres aus Hohenmemmingen mit nach Hause zu nehmen. So machten die Gäste früh Druck und belohnten sich bereits in der 1. Spielminute durch einen sehenswerten Distanzschuss von Miriam Glatzel zum 0:1. Auch weiterhin dominierte der FC Ellwangen das Spielgeschehen, doch auch die Gastgeber des SGM erarbeiteten sich nun Spielanteile. Durch einen Steckpass und eine Unstimmigkeit in der Ellwanger Verteidigung gelang ihnen so in der 30. Minute der Ausgleich zum 1:1. Davon ließ sich der FC Ellwangen aber nicht verunsichern und erarbeitete sich bis zur Halbzeitpause immer wieder Großchancen, von denen jedoch keine verwandelt werden konnte.

Die zweite Halbzeit der Partie startete zunächst hektisch, denn beide Mannschaften waren entschlossen, das Spiel für sich zu entscheiden. Bald fanden die Gäste aber wieder sicher ins Spiel und bestimmten das Geschehen. Durch eine schöne Kombination traf Emilie Baier, die den Ball souverän in die Ecke schob, in der 52. Minute zum 1:2. Der FC Ellwangen war nun voll in Fahrt und ließ den Gastgebern keine Chance mehr. In Minute 57 und 63 erhöhte Emilie Baier nach Balleroberungen im gegnerischen Sechzehner zum 1:3, sowie schließlich zum 1:4, und besiegelte so durch einen Hattrick den Endstand der Partie. Der FC Ellwangen feiert ein starkes Spiel und den ersten Auswärtssieg der Rückrunde!

Tore: 0:1 Miriam Glatzel (1. Minute), 1:1 Jana Lanzinger (30. Minute), 1:2 Emilie Baier (52. Minute), 1:3 Emilie Baier (57. Minute), 1:4 Emilie Baier (63. Minute)

Autorin: Miriam Glatzel

SGM Ebnat/Waldhausen - TSV Oberensingen (2:0) 2:0

Am 18. Spieltag der Saison empfingen die Frauen der SGM Ebnat/Waldhausen den TSV Oberensingen. Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften mit einem klaren 0:4. Die Favoritenrolle trug die SGM, während sich der TSV weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz aufhält. Den Grundstein für drei Punkte legten die Gastgeberinnen bereits in der ersten Halbzeit. In der 12. Spielminute konnte Felicia Drabek den Eckball von Lea Seibold einnetzen. Im weiteren Verlauf konnte die SGM viele Chancen herausarbeiten und durch Lea Seibold auf 2:0 erhöhen. Bei diesem Ergebnis sollte es bleiben - die zweite Halbzeit konnte für die Favoriten keine weiteren Tore einbringen. Dennoch kann die SGM Ebnat/Waldhausen ihrer Favoritenrolle treu bleiben und hält weiterhin den zweiten Tabellenplatz. Der volle Fokus liegt nun auf dem nächsten Spieltag gegen den 1. Göppinger FC.

Tore: Felicia Drabek (12'), Lea Seibold (38')

Autorin: Julia Rupp