Heimsiege am Sonntagabend für FC Simbach und DJK-SV Adlkofen

Bezirksliga West, die Abendspiele am Sonntag: Zwischen Adlkofen und Neustadt war vor allem im ersten Durchgang so einiges geboten - Nach 40 Sekunden setzte Jan Witek die Murmel aus 16 Meter gleich mal ins rechte obere Dreieck. Anschließend war es ein munteres Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten. Zehn Minuten vor der Pause wurde es wild - zuerst scheiterte Hasan Ibric noch alleine vorm Kasten bei der Chance aufs 2:0 und dann drückte aber Adlkofen das Gaspedal durch - erst glich Stefan Wackerbauer in der 41. Minute aus, ehe dann zwei Minuten später Michael Emil die Führung für die Hausherren erzielen konnte. In der Nachspielzeit vom ersten Durchgang gab es dann noch einen Strafstoß nach einem Handspiel - Christoph Konietzny verwandelte links unten, 3:1 für Adlkofen. Neustadt kam kurz nach dem Wiederanpfiff gleich zum Anschlusstreffer, in Folge waren die Gäste bemüht und drückten auf den Ausgleich, doch vor allem Florian Bauer-Bergmann im Kasten der Hausherren ließ die Neustädter oft verzweifeln. Im anderen Spiel begegneten sich Simbach und Dingolfing auf Augenhöhe, doch die Hausherren nutzten ihre Chancen besser als die Gäste und gingen somit als Sieger vom Feld.
Die Stimmen zu den Spielen:
Tobias Biermeier, Trainer FC-DJK Simbach: "Wir sind sehr froh, dass wir heute die drei Punkte geholt haben. Im ersten Durchgang sind wir etwas schwer in die Partie gekommen. Gegen einen spielerisch sehr starken Gegner gingen wir in Rückstand, konnten aber vor dem Pausenpfiff noch den Ausgleich erzielen. Nach der Pause sind wir besser im Spiel gewesen und gingen auch verdient in Front. Zum Ende raus mussten wir aber noch einige Chancen überstehen. Am Ende glaube ich aber, dass der Heimsieg verdient war. Wir sind happy mit dem Start und wollen nächste Woche auch gegen Neustadt punkten."
Markus Heiß, Trainer FC Dingolfing II: "In einem ausgeglichenen Spiel gehen wir durch einen schönen Freistoß in Führung, kassieren nach einem Standard aber den Ausgleich. Nach dem 2:1 für Simbach haben wir mehr riskiert, uns mehrere Top-Chancen erspielt, den Ausgleich jedoch nicht gemacht. Am Ende entscheiden ein Konter und die mangelnde Chancenverwertung das Spiel. Ein Unentschieden wäre das gerechtere Ergebnis gewesen."
Daniel Treimer, Spielertrainer DJK-SV Adlkofen: "Man soll ja bekanntlich nicht nur immer die Vereinsbrille auf haben nach Siegen. Neustadt war heute in vielen Teilen des Spiels die bessere Mannschaft, aber am Ende zählt, dass wir drei Treffer erzielt haben und Neustadt nur Zwei. Wir haben kurz vor der Pause gezeigt, was wir können und die Tore geschossen - was die restlichen Minuten war, ist am Ende ja egal, weil es nur um Punkte geht! Wir haben brutal arbeiten müssen nach der gelb-roten Karte, wir waren dann kurz mal zu Neunt und haben alles wegverteidigt! Respekt an die Mannschaft, echt! Kompliment auch an meinen 18-Jährigen Debütanten im Tor Florian Bauer-Bergmann, der heute super gehalten hat! Ich hab zwei Top-Keeper und heute bekam Flo die Chance. Wir freuen uns narrisch über die Punkte!"
Daniel Neubaur, Sportdirektor TSV Neustadt/Donau: "Das Spiel hätte man heute nicht verlieren dürfen! Wir waren hier 80 Minuten die bessere Mannschaft, dass man in wenigen Minuten drei Tore bekommt, darf uns so nicht passieren. Wir haben uns mehr erhofft und müssen jetzt mit leeren Händen die Heimreise antreten. Wir hätten mehr verdient heute, aber jetzt einfach den Kopf hoch und weitermachen."