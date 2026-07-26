Heimsiege am Sonntagabend für FC Simbach und DJK-SV Adlkofen

Innerhalb 7 Minuten gabs dreimal einen Grund zu jubeln für Adlkofen – Foto: Alfred Brumbauer

Bezirksliga West, die Abendspiele am Sonntag: Zwischen Adlkofen und Neustadt war vor allem im ersten Durchgang so einiges geboten - Nach 40 Sekunden setzte Jan Witek die Murmel aus 16 Meter gleich mal ins rechte obere Dreieck. Anschließend war es ein munteres Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten. Zehn Minuten vor der Pause wurde es wild - zuerst scheiterte Hasan Ibric noch alleine vorm Kasten bei der Chance aufs 2:0 und dann drückte aber Adlkofen das Gaspedal durch - erst glich Stefan Wackerbauer in der 41. Minute aus, ehe dann zwei Minuten später Michael Emil die Führung für die Hausherren erzielen konnte. In der Nachspielzeit vom ersten Durchgang gab es dann noch einen Strafstoß nach einem Handspiel - Christoph Konietzny verwandelte links unten, 3:1 für Adlkofen. Neustadt kam kurz nach dem Wiederanpfiff gleich zum Anschlusstreffer, in Folge waren die Gäste bemüht und drückten auf den Ausgleich, doch vor allem Florian Bauer-Bergmann im Kasten der Hausherren ließ die Neustädter oft verzweifeln. Im anderen Spiel begegneten sich Simbach und Dingolfing auf Augenhöhe, doch die Hausherren nutzten ihre Chancen besser als die Gäste und gingen somit als Sieger vom Feld.

Die Stimmen zu den Spielen: