Heimsieg zum Wochenendstart

Vor allem in der ersten Halbzeit bekamen die Zuschauer ein intensives, temporeiches und offensiv geführtes Spiel zu sehen, in dem beide Mannschaften den Weg nach vorn suchten. Nach dem Seitenwechsel änderte sich der Charakter der Partie spürbar: Rot-Weiß verteidigte den Vorsprung mit großem Einsatz, Hertha drängte auf den Ausgleich, doch am Ende blieben die drei Punkte verdient in Erfurt.Die Vorzeichen hätten aus Erfurter Sicht kaum besser sein können. Der überzeugende 4:0-Erfolg in Chemnitz hatte der Mannschaft von Fabian Gerber reichlich Selbstvertrauen gegeben, dazu sorgte die unmittelbar vor dem Anpfiff verkündete Vertragsverlängerung von Kapitän Til Linus Schwarz bis 2027 für zusätzliche Euphorie auf den Rängen. Entsprechend stimmungsvoll war die Atmosphäre unter Flutlicht im Steigerwaldstadion.

Auf dem Platz entwickelte sich von Beginn an ein lebendiges Spiel mit offenem Visier. Die Erfurter Mannschaft suchte früh den Weg nach vorn und kam bereits in der Anfangsphase zu guten Möglichkeiten. Schon in der 4. Minute setzte sich Raphael Assibey-Mensah über die linke Seite durch und kam flach zum Abschluss, doch Hertha-Keeper Heide parierte zur Ecke. Nur wenig später hatte Rot-Weiß die große Chance zur Führung: Nach einem Ballgewinn bediente Pablo Santana Soares Obed Ugondu auf der linken Seite, der wiederum Mensah mit einem starken Flugball einsetzte. Raphael Assibey-Mensah nahm den Ball gut mit, zögerte im direkten Duell mit Heide jedoch einen Moment zu lange, sodass der Berliner Schlussmann klären konnte.

Trotz des mutigen Beginns der Heimelf ging zunächst die Gäste in Führung. In der 10. Minute nutzte Oliver Rölke einen Steckpass, tauchte frei vor Lorenz Otto auf und schob zum 0:1 ein. Die Gerber-Truppe ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen. Im Gegenteil: Rot-Weiß reagierte mit einer starken Phase, erhöhte die Intensität und belohnte sich mit drei Treffern innerhalb kurzer Zeit.

Der Ausgleich fiel in der 20. Minute und war das Resultat eines sehenswert vorgetragenen Angriffs. Über die rechte Seite wurde Assibey-Mensah bedient, der den Ball flach und mustergültig in den Rückraum legte, wo Lucas Falcão eingelaufen war und mit dem linken Fuß zum 1:1 vollendete. Der Treffer gab der Heimmannschaft noch mehr Sicherheit, und nur drei Minuten später war das Spiel gedreht. Nach mehreren Klärungsversuchen der Berliner landete der Ball im Rückraum bei Marco Wolf, der aus guter Position abzog. Sein Schuss wurde noch abgefälscht und war dadurch für Heide unhaltbar, 2:1 für Rot-Weiß in der 23. Minute.

Damit aber nicht genug: RWE blieb am Drücker, spielte weiter zielstrebig nach vorn und nutzte die Unsicherheiten der Gäste konsequent aus. In der 29. Minute folgte das 3:1 und auch dieser Treffer war Ausdruck der spielerisch starken Phase. Moritz gewann den Ball in der eigenen Hälfte, Falcão löste die Drucksituation mit einer klugen Hackenablage, Wolf hatte im Zentrum viel Raum und schickte Obed Ugondu über links auf die Reise. Obed Ugondu setzte sich im Eins-gegen-eins stark durch, ließ seinen Gegenspieler stehen und schloss überlegt ins lange Eck ab. Rot-Weiß hatte das Spiel damit innerhalb von nur neun Minuten komplett gedreht und sich die Führung in dieser Phase absolut verdient erarbeitet.

Auch danach blieb die Heimmannschaft gefährlich. Immer wieder gelang es, mit Tempo und guten Kombinationen hinter die Berliner Kette zu kommen. Ugondu traf in der 42. Minute sogar zum vermeintlichen 4:2, doch der Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. Statt mit einem Zwei-Tore-Polster mehr in die Pause zu gehen, musste Rot-Weiß kurz vor dem Seitenwechsel noch einmal einen Rückschlag hinnehmen. Nach einem Ballverlust im Spielaufbau schaltete Hertha schnell um, Ben-Hatira kam über die linke Seite und seine Hereingabe wurde zunächst geklärt, landete aber direkt vor den Füßen von Soufian Gouram. Der Berliner ließ sich die Chance nicht entgehen und traf in der 39. Minute mit einem platzierten Schuss zum 3:2. So ging es mit einer knappen Führung in die Halbzeit – in einem ersten Durchgang, in dem Rot-Weiß spielerisch überzeugte, sich für den hohen Aufwand offensiv belohnte, sich durch den späten Gegentreffer aber um eine noch komfortablere Ausgangslage brachte.