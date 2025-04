Heimsieg zum Saisonabschluss

Am vergangenen Sonntag empfingen die Damen des SV Mutscheid die Damen der SG Hellenthal. Dank einer (verdienten) Niederlage im Hinspiel, hatte man noch etwas gutzumachen. Allerdings begann das Spiel unglücklich für die ohnehin schon ersatzgeschwächten SV-Damen, denn bereits nach 5 Minuten musste verletzungsbedingt gewechselt werden, und das bei nur einer verfügbaren Spielerin auf der Ersatzbank. Jedoch konnte der erste Schock in positive Energie umgewandelt werden, denn kurze Zeit später erzielten Steffi Drießen und Leah Burggraf innerhalb von 20 Sekunden eine 2:0 Führung, die Steffi kurze Zeit später mit einem sehenswerten Heber zum 3:0 ausbaute. Nach einem anschließenden Timeout kamen die Gäste besser ins Spiel: Einen schönen Spielzug vollendete die schnelle Nancy Flindt zum Anschlusstreffer. Doch auch dieser sollte nicht lange Bestand haben, kurz vor der Pause stellte Steffi Drießen den alten Abstand wieder her. In der Halbzeitpause konnte kurzerhand Sara Akkermann aus einjähriger Elternzeit reaktiviert werden (wenn das nicht mal kreisliga-real-life ist), somit stand eine weitere Einwechselspielerin zur Verfügung. In der 2.Halbzeit galt es jedoch zunächst mit den eigenen Kräften hauszuhalten. Die SG Hellenthal kombinierte sich immer wieder durch sehenswerte Spielzüge, angetrieben von der agilen Spielmacherin Lena Fink, durch die Hälfte der Gastgeberinnen, es fehlte aber vor dem Tor meist die Durchschlagskraft. Lena Fink selbst gelang kurz vor Schluss noch der Anschluss zum 2:4, zu mehr reichte es jedoch nicht mehr, da die SV-Damen den Vorsprung geschickt bis zum Ende verteidigten.