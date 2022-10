Heimsieg zum Hinrunden-Abschluss - Keimel schießt Jetzendorf zum Dreier gegen Schwabmünchen „Wir haben alles reingeworfen“

Jetzendorf – Im Duell zwischen dem TSV Jetzendorf und dem TSV Schwabmünchen war kein Hochglanzfußball gefragt. Einsatz und Leidenschaft hatten oberste Priorität. Die Jetzendorfer haben sich am Ende mit einem 1:0-Erfolg belohnt.

Dank des fünften Saisonsiegs beenden sie die Hinrunde in der Landesliga Südost auf dem zwölften Platz. Gleichzeitig haben sie einen direkten Konkurrenten auf Distanz gehalten.

Spielerisch blieben beide Teams in der ersten Hälfte einiges schuldig. „Es gab auf beiden Seiten kaum zusammenhängende Spielzüge“, merkte Manfred Zeindl, Sprecher des TSV Jetzendorf, an. Die Gäste waren einen Tick torgefährlicher. Nicht aus dem offenen Spiel heraus, sondern nach ruhenden Bällen. Jetzendorf verteidigte die Flanken allerdings gut.

Auch der Einsatz stimmte. Ein Musterbeispiel dafür ist Markus Pöllner. Der Defensivakteur ist nicht nur taktisch und technisch stark, sondern kann seine Gegenspieler auch entnerven. Ärgerlich war, dass Pöllner schon nach einer Viertelstunde die Gelbe Karte kassierte. Denn diese sollte Folgen haben – allerdings nicht in der torlosen ersten Hälfte.

Nach dem Seitenwechsel waren die Jetzendorfer das aktivere Team. In der 55. Minute spielte Ben Geuenich steil auf Josef Keimel. „Wenn Seppi mal ins Laufen kommt, ist er schwer zu stoppen“, sagte Zeindl. Der Stürmer war von den Gästen nicht mehr einzufangen, umkurvte Torhüter Elias Reinert und netzte zum 1:0 ein. Wenig später sah Pöllner für ein Foul die zweite Gelbe Karte (60.). Die Elf von Trainer Schäffler war nur noch zu zehnt. „Die Jungs haben noch mehr Zweikämpfe gewonnen als vorher“, bemerkte Zeindl. So konnten sich die Gäste trotz Überzahl keine Chancen herausspielen. Und wenn hohe Bälle in den Strafraum segelten, war Torhüter Jeremy Manhard zur Stelle.

So blieb es beim knappen 1:0 für den TSV, der sich die drei Punkte durch harte Ar verdient. Zeindl: „Wir haben alles reingeworfen und mit Glück und Geschick gewonnen. Unverdient war der Sieg jedenfalls nicht.“ (stm)