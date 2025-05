„Heimsieg wäre natürlich ein versöhnlicher Abschied“ – Letztes Heimspiel für Aich vor dem Abstieg

Befreit können am Sonntag beide Mannschaften auftreten, wenn der FC Aich den FC Neuhadern zum Bezirksliga-Duell empfängt.

Aich – Zum letzten Heimspiel in der Bezirksliga empfängt der FC Aich am Sonntag, 15 Uhr, den FC Neuhadern. Während die Gäste aus München noch um den Klassenerhalt kämpfen – wenn auch über den Umweg Relegation – ist das Thema bei den Aichern durch. Die Rückkehr in die Kreisliga steht bereits fest. Dennoch wollen sich die Aicher noch einmal von ihrer besten Seite präsentieren.

„Mit einem Heimsieg auf eigenem Platz wäre es natürlich ein versöhnlicher Abschied von den Fans“, meint FCA-Trainer Marcel Aue, der die Mannschaft auch in der kommenden Saison in der Kreisliga als Coach betreuen wird. Zum Abschluss der Saison müssen die Aicher dann beim Tabellendritten SV Raisting antreten. Da wird es nochmals so richtig zur Sache gehen, denn Raisting hat Chancen auf den zweiten Tabellenplatz und damit auf die Aufstiegs-Relegation.

Den Münchner Vorstädtern hingegen würde am Sonntag selbst ein Dreier im Aicher Sportpark nicht weiterhelfen, um der Abstiegs-Relegation zu entgehen, denn der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz beträgt am vorletzten Saisonspieltag bereits neun Punkte und ist nicht mehr aufzuholen. Beide Mannschaften können somit befreit aufspielen. (Dieter Metzler)