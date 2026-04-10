Heimsieg unter Flutlicht! Großaspach bezwingt Schott Mainz

Es dauerte bis zur 17. Spielminute, ehe Marius Kunde die erste offensive Duftmarke setzte, aber sein Schuss aus der Drehung innerhalb des Strafraums streifte schließlich nur das Außennetz. Auch Fabian Eisele hätte die SG in Front bringen können, doch bei seinem Abschluss - ebenfalls aus kurzer Distanz - brachte TSV-Keeper Robin Balters gerade noch die Fingerspitzen hin und konnte so per Flugshow noch zur Ecke lenken (17.).

Doch auch die Gäste aus Mainz schalteten sich mit zunehmender Spieldauer immer präsenter ins eigene Offensivspiel ein und kamen ebenfalls gefährlich vor das Aspacher Tor: De Oelsner bediente El Mahaoui, der es anschließend mit einem Lupfer über Reule versuchte, zum Glück für den Dorfklub aber an dessen blitzschneller Reaktion scheiterte (37.). Kurz darauf wieder die SG mit dem nächsten Hochkaräter: Rahn brachte eine Ecke von rechts nach einem ersten Klärungsversuch der Blau-Weißen nochmal flach ins Zentrum. Molinari rauschte aus dem Rückraum heran, ging volles Risiko, knallte das runde Leder am Ende aber hauchdünn neben den rechten Pfosten (42.).

Doch quasi mit dem Pausenpfiff sollte es dann endlich soweit sein mit dem ersten Treffer dieser Partie und Fabian Eisele sorgte nach starker Vorarbeit von Loris Maier per platziertem Flachschuss ins linke untere Eck für die 1:0-Halbzeitführung (45.) der Rot-Schwarzen.

Die zweite Hälfte begann fulminant und unmittelbar nach Wiederanpfiff mit einem zweiten Treffer der SG an diesem Abend: Einen Eckball von der rechten Seite - getreten von Marius Kunde - bekamen die Mainzer zunächst noch geklärt. Im Rückraum stand Mert Tasdelen jedoch blitzeblank und vollendete per trockenem Abschluss ins rechte untere Eck zur 2:0-Führung für die SG (48.). Und die SG marschierte weiter in Richtung Vorentscheidung, doch der Gast aus Mainz hatte was dagegen.

Aus dem Nichts meldete sich der Mitaufsteiger der SG in der 75. Spielminute mit dem Anschlusstreffer durch Leon Kern zum 2:1 zurück und sorgte somit nochmal für mächtig Spannung in den Schlussminuten. Und beinahe wäre dem TSV durch Alexander Rimoldi kurz darauf der 2:2-Ausgleichstreffer gelungen, doch Max Reule bestätigte einmal mehr seine brutale Form aus den letzten Wochen und konnte per Weltklasse-Parade die sehenswerte Direktabnahme des Mainzer Linksfußes noch zur Ecke klären (79.). Am Ende brachte die SG die knappe Führung ins Ziel und setzte sich damit durch die Zähler 56, 57 und 58 zumindest vorerst wieder an die Tabellenspitze der Regionalliga Südwest.



Die nächste Partie

Am kommenden Dienstagabend ist die SG Sonnenhof Großaspach zu Gast bei der TSG Backnang. Anpfiff der Halbfinal-Partie im DB Regio-wfv-Pokal ist um 19 Uhr in der ELCO-Arena in Backnang. Tickets sind im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen erhältlich.