Heimsieg und Trauer beim SV Wiesbaden

Beim Sportverein trauern die Älteren um den im Alter von 72 Jahren verstorbenen Horst Dingler, der in den 1980ern als Libero mit seiner eleganten Spielweise eine erfolgreiche Zeit mitprägte (Nachruf folgt). Die aktuelle SVW-Formation kam derweil durch Dillon Fosuhene zur Führung. Seine Sechs-Spiele-Sperre war nach einem Einspruch des Vereins auf fünf Begegnungen reduziert worden.

Von Julian Bill bedient, traf er sehenswert unter die Latte. Und legte nach der Pause bei einem Konter seinerseits für den 2:0-Schützen Bill auf. Beide krönten damit gute Leistungen, während die gesamte Mannschaft defensive Kompaktheit an den Tag legte, gut gegen den Ball arbeitete. „Ein ganz wichtiger Dreier“, zeigte sich Sportchef Yildirim Sari zufrieden. Torjäger Saki Nakos, noch angeschlagen, war zunächst auf der Bank geblieben. Für den SVW geht es nun nach Hadamar (So., 15.30 Uhr). Zuvor bereits am Dienstag im Pokal zum SV Erbenheim (19.30 Uhr).