Heimsieg und "Rote Laterne" abgegeben

VfR Hausen gegen den ESV Südstern Singen am 4. Spieltag. Endlich wieder Torjubel bei den „Möhlinkickern“, es dauerte lange 263 Spielminuten. Die Singener, ohne ihren Torjäger Papa Kébé, angereist, waren der erwartet schwere Gegner. Ausgeglichen die ersten 20 Minuten: Yannick Häringer (6.), Ben Stockburger (15.) und Tom Schellbach (18.) mit guten Abschlussmöglichkeiten. Auch Atakan Koyuncuoglu (7.) und Mohamed Gouaida (10.) vom ESV zwangen unseren Keeper Marvin Mettenberger zu Glanzparaden. Dann die 1:0-Führung unserer Mannschaft in der 20. Spielminute: Toller, gefühlvoller Chip von Ahmet Eren Tekbas und das Geburtstagskind Ben Stockburger beschenkte sich selbst. Nach 33 Minuten das 1:1 durch Veysel Kayantas, Vorarbeit Emin Muhammed Demir. Leider musste Yannick Häringer in der 43. Minute angeschlagen vom Platz.

Das 1:1 hielt unser Keeper Mette, der sich noch zweimal gegen Koyuncuoglu (37.) und Gouaida (45+4) recken musste.

Die Viertelstunde nach der Halbzeit gehörte zunächst dem VfR. Minute 51 – klares Foul im Gästestrafraum an Ahmet Eren Tekbas. Den fälligen Elfmeter verwandelte Erich Sautner sicher zur 2:1-Führung. Es folgten die „Erich Sautner-Minuten“: 57. Minute Klassenpass auf Ben Stockburger, der freistehend über Keeper Haziri, aber auch am Gehäuse vorbei lupfte; kurz darauf verwandelte Leandro Einecker einen wunderschönen Pass von Erich Sautner zum 3:1 (58.). Doch der Gast aus Singen gab sich noch lange nicht geschlagen. In der 65. Minute das 3:2-Anschlusstor durch Adrian-Giorgian Dumitru, Vorarbeit Kayantas. Erneut war es Adrian-Giorgian Dumitru, welcher schließlich zum 3:3 (73.) traf. Mit großer Moral schlug unser Team erneut zurück: 81. Minute Traumpass aus der Platzmitte von Ergi Alihoxha, Manuel Riechert ließ sich nicht lange bitten und erzielte das umjubelte 4:3.

Ein ganz wichtiger Sieg gegen einen guten Gegner.

Glückwunsch an das Team und die Coaches Amaury Bischoff, Yannick Häringer sowie Adrian Winski.

Infos zum Spiel:

Tore: 1:0 (20.) Ben Stockburger (Ahmet Eren Tekbas) 1:1 (33.) Kayantas 2:1 (51.) Erich Sautner FE. (Ahmet Eren Tekbas) 3:1 (58.) Leandro Einecker (Erich Sautner) 3:2 (65.) Dumitru 3:3 (73.) Dumitru 4:3 (81.) Manuel Riechert (Ergi Alihoxha)

Aufstellung VfR Hausen: Mettenberger, Arjonit Rexhepi, Tom Schellbach, Einecker (91. Altin Rexhepi), Tekbas (86. Bellemare), Faller (C), Stockburger (72. Riechert), Alihoxha, Tom Becher, Sautner (65. Mboyo), Häringer (43. Gomez)

Zuschauer: ca. 140

Schiedsrichter: Lukas Lindenmeier (SV Waltersweier / Bezirk 3 Offenburg) Assistenten: Arne Baumer, Leano Schenk

MG (VfR)