Heimsieg trotz doppelter Herausforderung !

FC Rot - ASC Neuenheim II 3:2 (1:1)



Als in der 22. Minute der ASC Neuenheim durch David Wehner einen Strafstoß zum 1:1 Ausgleich verwandelte war endgültig klar , dass der FC Rot sich an diesem schönen Herbstnachmittag einer doppelten Herausforderung stellen musste. Erstens hatte man es mit einer starken gegnerischen Mannschaft zu tun und zweitens mit einem überforderten Schiedsrichter. In der intensiven Anfangsphase des Spiels sahen die zahlreich erschienenen Zuschauer viele Zweikämpfe im Mittelfeld aber kaum zwingende Torchancen. Die Abwehrreihen standen auf beiden Seiten bis dahin sehr stabil. Die Viererkette des FC Rot : Gottselig,Harmsen,Mayer,Knoblauch machte wieder einen guten Job und war insbesondere bei Kopfballduellen fast immer erfolgreich. Wie wichtig einstudierte Standardsituationen sind, zeigte sich dann erneut beim Eckstoß durch Axel Knoblauch, den Lukas Harmsen gegen den Ball laufend mit feiner Kopfballtechnik ins “lange Eck” verlängerte. Bei der ersten Neuenheimer Chance legte sich der Stürmer den Ball etwas zu weit vor, so dass der wieder ganz stark spielende Nils zur Wieden durch beherztes Herauslaufen klären konnte. Der anschließende Elfmeterpfiff löste im ganzen Stadion maßloses Erstaunen und bei den Fans des FC Rot natürlich auch berechtigten Ärger aus. Dies war nur eine , der vielen völlig unverständlichen Entscheidungen des Schiedsrichters im Laufe dieser von beiden Teams fair geführten Partie. Wie dem Bericht auf der Homepage des ASC Neuenheim zu entnehmen ist , haben die Gäste sogar Einspruch gegen die Wertung des Spieles eingelegt. Zurück zum Spiel: Auch in der zweiten Hälfte zeigte der FC Rot den klarer strukturierten und gefälligeren Spielaufbau, während die Gäste dies durch viel Laufarbeit und schnelles Umschalten mit langen Bällen auf die Außenbahnspieler auszugleichen versuchten. Dabei tat sich besonders der zur Halbzeit eingewechselte Sprinter Tobias Messer auf der linken Außenbahn hervor. Aber auch die Wechsel beim FC Rot zeigten Wirkung. Marvin Jäger setzte sich in der 50. Minute energisch gegen zögerliche Gästeabwehrspieler durch und erzielte “mit links ” die erneute Führung. Die Gäste mussten nun noch mehr für die Offensive tun und es ergaben sich auf beiden Seiten eine Reihe von Torchancen , bei denen sich beide Torhüter mehrfach auszeichnen konnten. In der 72. Minute dann der erneute Ausgleich. Nach einer undurchsichtigen Situation im 16 Meter Raum des FC Rot trudelte der Ball letzlich ins Netz. Als viele schon mit einem Remis rechneten, zeigte sich wieder einmal die Qualität unserer Mannschaft bis zum Schlusspfiff konzentriert weiterzuspielen und von der Möglichkeit des Sieges überzeugt zu sein. Manne Sailer zeigte in der Schlussminute wie man in der box agiert : Ball annehmen, abschirmen, kurze schnelle Drehung ,Schuss mit dem Vollspann flach ins Eck - und das auch nochmal mit links ! So mussten die Zuschauer aus Heidelberg und mit ihnen die anwesende Vorstandschaft des ASC Neuenheim schließlich den Heimsieg des FC Rot zur Kenntnis nehmen. Erklärungsansätze wurden nach dem Spiel unter den Zuschauern einige ausgetauscht. Die “Neuenheimer Version” in der die Rasenqualität als Ursache herangezogen wird , ist eine bekannte immer mal wieder verwendete Variante auf die ausgewichen wird , wenn tragfähige Begründungen im Blick auf die Mannschaftsleistung fehlen.

Fazit: Die knapp bessere Mannschaft hat knapp gewonnen !

Mannschaftskader: N. zur Wieden, T. Gottselig, M. Sailer, J. Schuhmacher, T. Müller, M. Jäger, J. Baumgart, M. Spieß, T. Mayer, L. Harmsen, St. Seiler, D. Engelmann,S. Schneiss, J. Gaier, A.Knoblauch