Heimsieg sichert uns den Klassenerhalt

Mit holprigen 20 Anfangsminuten starten wir in die Partie. Wir lassen uns zu sehr hinten rein drücken, was unsere Gäste aus Langengeisling mit dem Führungstreffer bestrafen. Trotzdem kommen wir in Halbzeit 1 gleich zwei Mal im Alleingang vors gegnerische Tor, welche durch die starke Leistung der Gäste-Keeperin geklärt werden kann.

In der Halbzeit nehmen wir taktische Anpassungen vor, welche sich direkt nach Wiederanpfiff auszahlen. Wir spielen mutig auf und verteidigen konsequent, sodass Geisling keine zwingenden Chancen mehr platzieren kann.

Wir hingegen drehen vorne auf, kombinieren uns über das Feld und erkämpfen uns in der 84. Minute einen Elfmeter, den Jul eiskalt verwandelt. In der 90. dann nach schönem Kombinationsspiel durch die letzte Kette dann der Führungstreffer für uns! Ab nun heißt es absichern, nichts anbrennen lassen und die 3 Punkte sichern.

Somit der verdiente Heimsieg gegen starke Gäste aus Langengeisling.

Absolute Empfehlung für detaillierte & sympatische Einblicke ins Spiel (Achtung Bayrisch-Kenntnisse erforderlich) - BfV-Liveticker von Langengeisling