Heimsieg ohne jegliche Freude – SVO bangt um Spieler J. Breiteneicher

Heimsieg ohne jegliche Freude – SVO bangt um Spieler J. Breiteneicher

Mit den Gästen aus Weidenbach war einmal mehr Derbystimmung gegeben und es war eine packende Partie zu erwarten. Der SVO, aktueller Tabellenführer, legte auch gleich sehr selbstbewusst los und machte schnell klar, dass man als Sieger vom Platz gehen wollte. Bereits in der 11. Minute gingen dann die Rotweißen auch in Führung. Johannes Breiteneicher, bester Spieler am Platz, startete am linken Flügel. An der Grundlinie angekommen, spielte er sich zur Mitte, wobei er zwei Weidenbacher Spieler ganz schlecht aussehen ließ. Dann ein scharfer Pass zu dem in der Mitte am besten platzierten Thomas Göller, der keine Mühe mehr hatte und den Ball überlegt über die Torlinie schob (1:0). Die Weidenbacher versuchten in der Folge besser ins Spiel zu kommen, scheiterten aber immer wieder meist schon im Mittelfeld an den dominanten Oberbergkirchnern.

Auch nach dem Seitenwechsel zeigten die Rotweißen eine starke Leistung und bestimmten weiter das Spiel. Ein besonderes „Schmankerl“ dann das 2:0 in der 63. Minute. Nach einem Foul legt sich Michael Greimel den Ball rund 25 Meter vor dem gegnerischen Tor zurecht. Exakt über die Mauer gezirkelt schlägt der Ball unhaltbar für den Gästekeeper im linken Kreuzeck ein. Aber noch hatten die Oberbergkirchner nicht genug und wenige Minuten später dribbelt sich der unaufhaltsame Johannes Breiteneicher in den gegnerischen Strafraum. Beim Abspiel gerät der Ball an den Arm eines Verteidigers – Elfmeter! Michael Greimel tritt an, verlädt den Weidenbacher Keeper und erzielt souverän das 3:0 (69. Minute). Auch danach ließen die Oberbergkirchner nicht locker und ließen den Weidenbachern kaum Luft zum Atmen. Dann jedoch der brutale Schicksalsschlag in der 84. Minute. Nach einem erneuten Solo prallt Johannes Breiteneicher mit dem herausstürmenden Gästekeeper Daniel Heumeier zusammen. Während Heumeier, dem hier absolut kein Regelverstoß vorzuwerfen ist, unbeschadet aus der Situation kommt, bleibt Breiteneicher schmerzverzerrt liegen. Der sofort herbeigerufene Notarzt muss den schwerverletzten Spieler vor Ort erstversorgen, mit dem Sanka wird Breiteneicher dann mit Verdacht auf Schien- und Wadenbeinbruch in Krankenhaus transportiert.